Ranzo: Bilancio positivo per il 2025, la Dmo “Ranzo is wine” si consolida ne pone nuovi obiettivi nel campo dell’enoturismo

La DMO (Destination Management Organization) “Ranzo Is Wine” conclude il 2025 con un bilancio estremamente positivo, riaffermando il proprio ruolo strategico nella promozione delle eccellenze agroalimentari e culturali del territorio. L’anno è stato un crescendo di iniziative mirate, che hanno saputo coniugare il rilancio dell’identità locale con una significativa visibilità a livello nazionale e internazionale.

L’impulso al cambiamento è arrivato subito a gennaio con il lancio del nuovo logo della DMO, un simbolo del rinnovato slancio e posizionamento di Ranzo. Successivamente, si è registrato un risultato storico con l’ufficiale rientro del Comune nell’Associazione Città dell’Olio. Questo traguardo non è stato solo simbolico: ha portato a un fondamentale incontro con il Dottor Lazzaretti, direttore del Consorzio Olio DOP Riviera Ligure, per stabilire le basi per l’ottenimento del riconoscimento di Olio DOP di Ranzo, affiancando così l’alta qualità oleicola alla già consolidata eccellenza del Pigato.

La strategia di promozione territoriale ha raggiunto eventi di grande risonanza. Durante il Festival di Sanremo, Ranzo Is Wine ha intercettato l’attenzione nazionale con l’iniziativa enogastronomica “Canta e Pesta”, che ha celebrato l’abbinamento dei vini locali con l’Aglio di Vessalico. A dimostrazione della trasversalità della promozione, i vini di Ranzo sono stati protagonisti anche in contesti fieristici di rilievo come la kermesse Sanremese MareCultura, organizzata da CNA, e soprattutto a Ecomondo di Rimini, la fiera internazionale dedicata all’economia circolare. In quest’ultima occasione, l’eccellenza vinicola ha affiancato la formazione dei giovani Chef e Maître degli Istituti Alberghieri di Alassio e Bellaria in un’ottica di sostenibilità e innovazione.

Il 2025 è stato anche l’anno delle nuove formule di fruizione del territorio. Il Golf Team building tra i vigneti di Pigato ha offerto un’esperienza turistica innovativa e di alta gamma, mentre l’iniziativa “Liguria delle arti” ha valorizzato la bellezza e la cultura della frazione di San Pantaleo. Il successo enogastronomico ha toccato il culmine con “Notti di Vino” nella frazione di Costabacelega, che ha visto la preziosa collaborazione di trattorie, agriturismi e ristoranti ranzesi, in particolare con l’apprezzatissima proposta “Ostriche e Pigato”. L’ufficialità del rientro nelle Città dell’Olio è stata poi celebrata con la suggestiva Camminata tra gli Ulivi, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio agricolo.

Parallelamente all’attività della DMO, l’Amministrazione comunale ha continuato a mostrare attenzione ai servizi essenziali, con l’adeguamento della rete idrica a consolidare la funzionalità delle infrastrutture. Particolare enfasi è stata data alla scuola, coinvolgendo gli alunni in attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e della cultura del territorio, educando le nuove generazioni all’orgoglio della propria identità. L’intenso anno di successi si concluderà, come da tradizione, con l’emozionante appuntamento del Presepe Vivente: il 24 dicembre e, successivamente, il 6 gennaio a Costa Bacelega. Un momento che rinsalda l’unità e il forte senso di appartenenza della comunità di Ranzo.

“Lo straordinario successo di Ranzo Is Wine nel 2025 è la prova tangibile dell’efficacia di un’azione coordinata. Desidero sottolineare l’incredibile gioco di squadra che ha visto uniti tutti gli attori del territorio: aziende, associazioni e cittadini. Questo sforzo congiunto non ha solo rafforzato l’immagine della DMO, ma ha anche garantito il successo personale e imprenditoriale dei singoli, che hanno finalmente preso piena coscienza delle straordinarie potenzialità della DMO nello sviluppo dell’economia locale”, ha dichiarato il sindaco di Ranzo Giancarlo Cacciò.

“Il 2025 ha rappresentato un salto di qualità per Ranzo. Siamo riusciti a trasformare le nostre eccellenze in strumenti di promozione dinamici, portando il nome di Ranzo oltre i confini regionali. Il lavoro di squadra tra amministrazione, DMO, Consorzi e operatori locali è la chiave di questo successo che pone le basi per un futuro di crescita sostenibile e consapevole”, ha aggiunto il Destination Manager, Franco Laureri.

