Portofino, aveva rapinato una gioielleria: fermato a Milano presunto rapinatore

I carabinieri di Santa Margherita ligure, con l’ausilio della polizia ferroviaria di Milano Centrale, nei giorni scorsi hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di un cittadino serbo sospettato di aver commesso una rapina a mano armata in una gioielleria di Portofino.

L’indagato era alla stazione di Milano Centrale quando è stato sottoposto a un controllo da parte degli agenti della polfer che hanno riscontrato la presenza di una nota di rintraccio nelle banche dati delle forze di polizia. Contattati i militari della compagnia carabinieri di Santa Margherita ligure è stato accertato che il fermato era effettivamente indagato per la rapina in gioielleria.

I carabinieri di Santa Margherita, su disposizione della Procura della Repubblica di Genova titolare dell’indagine, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto. Al termine delle formalità di rito l’indagato è stato trasferito nella casa circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere.

