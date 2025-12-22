Attualità La Spezia e provincia

La Spezia, Festa di Capodanno Vietato l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in Piazza Europa e zone limitrofe

Posted on Author Redazione Comment(0)

In occasione della notte di San Silvestro il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di prodotti pirotecnici dalle ore 21 del 31 dicembre 2025 alle ore 3 del 1° gennaio 2026, nell’area pubblica di Piazza Europa, piazza Bayreuth, via Veneto nel tratto compreso tra via Costantini e via Santorre di Santarosa, via XXIV Maggio nel tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e Piazza Europa (lato Migliarina).

L’Amministrazione comunale, infatti, ha organizzato in Piazza Europa una manifestazione con intrattenimento musicale durante la quale si prevede una grande affluenza di pubblico.

Al fine di tutelare l’incolumità di persone, del patrimonio pubblico e privato e consentire ai partecipanti di vivere serenamente e in sicurezza la serata,  a partire dalle ore 21 del 31 dicembre 2025, fino alle ore 3 dell’1 gennaio 2026 è fatto divieto, nelle aree sopraccitate,  di accensione e sparo di articoli pirotecnici di qualsiasi classe compresi i giochi pirotecnici, materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici seppur di libera vendita.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il Capodanno è una delle feste più attese dalla comunità, un momento per dare il benvenuto al nuovo anno. L’Amministrazione ha organizzato una bellissima festa in piazza Europa e, per consentire a tutti di divertirsi e festeggiare in allegria e serenità, ho firmato un’ordinanza che vieta l’uso dei botti nell’area di maggiore affluenza di persone, ovvero piazza Europa e le zone limitrofe, al fine di evitare rischi. Si tratta di un provvedimento che rappresenta anche un messaggio simbolico rivolto alla cittadinanza: l’invito è a non utilizzare fuochi artificiali non solo nell’area delimitata dall’ordinanza, ma in tutta la città, nel rispetto dei nostri amici a quattro zampe, cani e gatti, e delle persone che ne soffrono maggiormente gli effetti. Negli anni in cui questa Amministrazione ha adottato tale ordinanza, il numero di cani che durante la notte di San Silvestro scappano e vengono portati in canile è diminuito. Questo dimostra che è cresciuta la sensibilità sia verso l’uso dei botti sia verso le precauzioni adottate per proteggere gli animali da compagnia, e ciò rappresenta un valore positivo per l’intera comunità”.

L’utilizzo di petardi, botti e prodotti pirotecnici di vario tipo, nonostante sia una consuetudine nel periodo delle festività natalizie, implica un oggettivo pericolo per l’incolumità delle persone, degli animali e delle cose. La priorità per l’Amministrazione è quella di tutelare il corretto convivere civile prevenendo comportamenti generanti disturbo, prevenire il verificarsi di situazioni particolarmente pericolose per la popolazione e salvaguardare il benessere degli animali, con particolare attenzione a quelli di affezione.

L’inosservanza dell’ordinanza, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con entità del pagamento in misura ridotta pari a 50 euro, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

Il PNE promuove la sanità ligure

Posted on Author Redazione

Sono positivi in termini di appropriatezza, qualità delle cure e riduzione degli esiti avversi i numeri che emergono, per la sanità ligure, dal Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025, con risultati particolarmente significativi in alcune aree ad alta complessità clinica come l’area cardiovascolare, la chirurgia oncologica, il sistema nervoso e l’ambito materno-infantile (gravidanza e parto). Lo affermano le rilevazioni di […]
Attualità In Primo Piano

Il Viminale chiarisce le prescrizioni per i centri commerciali e i mercati

Posted on Author Redazione

I supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici e di generi alimentari Con una circolare indirizzata a tutti i prefetti, il Viminale ha precisato che il dpcm dell’11 marzo scorso ha mantenuto la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di […]
Attualità Imperia e provincia

A Olivetta San Michele il ponte “raddoppia”

Posted on Author Redazione

A Olivetta San Michele, nella val Roja, il ponte sul rio Tron sarà raddoppiato: al viadotto attuale sarà affiancato un nuovo viadotto a due corsie che consentirà al ponte di passare dalla larghezza attuale di 4,70 metri a una larghezza di 9,05 metri  I lavori sulla Sp 73, curati dalla Provincia, sono stati consegnati alla […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *