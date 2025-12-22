Attualità Genova

Genova, in Via Prà dal 7 gennaio 2026 in funzione due nuovi autovelox

Da mercoledì 7 gennaio 2006 in via Pra’, nelle immediate vicinanze del civico 1A e del civico 70, saranno attivi due nuovi dispositivi fissi per il controllo della velocità. L’intervento ha l’obiettivo di rafforzare la prevenzione degli incidenti e di migliorare le condizioni di sicurezza lungo un’arteria particolarmente trafficata del ponente cittadino.
Gli apparati sono in grado di monitorare i transiti in entrambe le direzioni di marcia, rilevando con precisione la velocità dei veicoli che procedono sia verso levante sia in direzione ponente. Su questi tratti vige il limite massimo di 50 km/h, che gli utenti della strada sono invitati a rispettare per contribuire alla tutela propria e altrui. L’installazione è stata autorizzata dalla Prefettura di Genova e si avvale di strumentazioni approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

