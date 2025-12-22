A Laigueglia si avvicina il Natale, eventi per bambini, cultura e cioccolata calda in piazza dopo la messa di mezzanotte

Laigueglia si tuffa nel periodo clou delle feste con il suo “Natale
d’Incanto” ed il suo ricco calendario di eventi organizzati
dall’amministrazione comunale e dalle realtà cittadine per allietare le
vacanze. La città si presenta addobbata a festa, con un grande albero di
Natale luminoso vicino al bastione, una struttura luminosa ad arco con
un simpaticissimo pupazzo di neve alla base del molo centrale vicino al
grande presepe in legno illuminato con statue a grandezza naturale, e
sulla passeggiata, nel budello e nelle piazzette del centro storico
tantissime luminarie artistiche e i caratteristici gozzi liguri da pesca
addobbati ed illuminati; come da tradizione, sarà presente in Piazza San
Matteo, davanti al Centro Civico Semur, la poltrona e la cassetta delle
lettere di Babbo Natale, dove i bambini potranno scrivere e spedire le
loro letterine ed imbucarle personalmente, e dove sarà presente la
sagoma dell’elfo per scattare divertenti e goliardiche fotografie.
Il 23 dicembre alle 15.30 in Piazza San Matteo, presso il centro
ricreativo comunale, ci sarà il primo appuntamento delle vacanze
dedicato ai più piccoli, con la “il giro dell’oca Natalina alla ricerca
di Babbo Natale”, versione natalizia del gioco dell’oca animata ed
allietata dai piccoli aiutanti del signore vestito di rosso, che
poteranno gioia e divertimento, distribuendo caramelle e cioccolata a
tutti i bambini ed ai diversamente bambini presenti ad un evento giocoso
tipico delle feste e che unisce le famiglie.
Altri appuntamenti previsti nei primi giorni delle vacanze dedicati ai
più piccoli saranno il 27 dicembre alle 15 con la tombolata alle Opere
Parrocchiali e alle 16 al Centro Civico Semur con la proiezione di un
cartone animato per tutta la famiglia.
Sempre il 23 dicembre alle 15 ci sarà la Santa Messa alla Casa di
Riposo, seguita dagli auguri ai nostri nonni, mentre a Mezzanotte del 24
dicembre ci sarà la tradizionale Santa Messa della Notte di Natale in
Parrocchia, al termine della quale saranno distribuiti cioccolata calda
e vin brulé davanti al grande presepe di legno allestito alla base del
molo vicino al grande gozzo illuminato a festa, dove si ripeterà la
magia di una tradizione antica e molto amata dai laiguegliesi, un
brindisi di Natale con la cioccolata calda fumante, biscotti, panettone
e pandoro, momento conviviale allietato da un piccolo intrattenimento
musicale coi canti della tradizione e qualche accenno di gospel. Un
momento che “fa comunità” e dove ci si scambiano gli auguri in
un’atmosfera serena e familiare.
Anche le attività culturali non si fermano durante le vacanze: Il 26
dicembre alle 14.30 ci sarà la visita guidata e la salita in cima al
campanile della chiesta di San Matteo, Venerdì 27 dicembre alle 10 ci
sarà la visita guidata al borgo mentre il 28 alle 14.40 ci sarà la
possibilità di assistere alla visita guidata al Santuario della Madonna
delle Penne in cima al promontorio di Capo Mele, con partenza delle
navette da Piazza Preve (prenotazioni per tutte le visite al negozio
Giocolandia oppure ai numeri 347-1323586 oppure 0182-690018) luoghi
incantevoli dai quale si gode una splendida vista sul nostro golfo,
sull’Isola Gallinara e da dove, nelle giornate terse invernali, è
possibile vedere l’Isola d’Elba e la Corsica.
Anche il glamour avrà i suoi appuntamenti, con il famoso concorso di
bellezza di Miss Inverno, per la prima volta a Laigueglia, che,
posticipato dal 21 dicembre per condizioni meteo avverse, si terrà
Sabato 27 in Piazza Cavour alle 16, ed il Capodanno in piazza con
animazione e DJ, gratuito e aperto a tutti, la sera del 31 dicembre
dalle 22.30 alle 2, che si terrà, come l’anno scorso, tra il bastione ed
il grande albero di Natale luminoso di Piazza Mazzini.
“Il programma di quest’anno, pensato per soddisfare gli interessi di
tutte le età, tutti i gusti e tutti gli interessi, dalla musica, alla
letteratura, al teatro, al cinema, all’intrattenimento, alla scienza ed
alla cultura, mettendo in vetrina i nostri tesori artistici e
paesaggistici, vedrà protagonisti i bambini e i ragazzi, che avranno
ogni giorno un intrattenimento diverso e avvincente, tra cinema
pomeridiano, laboratori e spettacoli dal vivo gratuiti, acrobati,
giocolieri, clown, mangiafuoco, tombolate per tutta la famiglia, la
tradizionale cioccolata calda dal molo dopo la Messa di Mezzanotte a
Natale e le grandi novità di quest’anno, la nota e collaudata kermesse
di bellezza di Miss Inverno, che per la prima volta si terrà in piazza a
Laigueglia e la filodiffusione musicale in tutto il centro storico che
crea allegria e atmosfera” – commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di
maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni, che prosegue
– “Anche durante tutte le vacanze di Natale, a Laigueglia non c’è tempo
per annoiarsi”.