Loano, tutto pronto per il Presepe vivente

Anche quest’anno torna a Loano il presepe vivente organizzato dall’associazione Vecchia Loano in
collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista e con il patrocinio dell’assessorato a turismo,
cultura e sport del Comune di Loano. Un evento che unisce tradizione, spettacolo e solidarietà per vivere
appieno l’atmosfera natalizia.
La manifestazione inizierà alle 21.15 presso l’oratorio delle Cappe Turchine, che ospiterà il concerto
Livingospel, un’esibizione di musica gospel che scalderà i cuori e riempirà l’aria di gioia.
A seguire ecco la ricostruzione della Natività diretta dal regista Giorgio Molteni. Piazza Italia si
trasformerà in una scenografia a cielo aperto: le luci, le decorazioni e la cura dei dettagli creeranno
un’atmosfera calda e accogliente, capace di trasportare grandi e piccini nello spirito autentico del Natale.
La scena prenderà vita grazie anche all’interpretazione di cittadini e ospiti, che saranno chiamati a vestire
i panni dei protagonisti del presepe: Maria, Giuseppe, i pastori, i Re Magi e gli antichi mestieri come
calzolai, fabbri, panettieri, pescatori e anche angeli e angioletti. Ogni ruolo viene valorizzato per
mantenere viva la memoria delle tradizioni e dei mestieri storici, ricreando fedelmente la quotidianità di
un tempo. Alle 22.30 i personaggi sfileranno nei caruggetti orbi.
Ma il presepe vivente sarà anche l’occasione per guardare agli altri con il cuore. Bambini e famiglie sono
invitati a fare a Gesù Bambino un piccolo dono, come giocattoli, abiti o alimenti: tutto il materiale raccolto
verrà consegnato alla parrocchia di San Giovanni Battista, che poi lo distribuirà alle famiglie bisognose del
territorio. Chi desidera può portare un regalo, che verrà poi distribuito grazie all’impegno della parrocchia,
trasformando l’evento in un gesto concreto di solidarietà e vicinanza.
In vista della serata, gli organizzatori sono alla ricerca di figuranti di tutte le età. Per chi desidera
partecipare attivamente alla sfilata dei personaggi del presepe vivente sono disponibili gli abiti a tema
(fino ad esaurimento). “Partecipare al presepe vivente di Loano significa vivere un’esperienza unica, fatta
di emozione, tradizione e condivisione. È un invito rivolto a tutti, cittadini e ospiti, a sentirsi parte di una
grande famiglia, a riscoprire il valore della comunità e a tramandare una tradizione che scalda il cuore”,
spiegano da Vecchia Loano. Per prendere parte alla manifestazione occorre presentarsi la sera stessa
dalle 20.30 presso le opere parrocchiali di San Giovanni Battista. Per informazioni contattare il numero
350.1872534 o inviare una mail a info@vecchialoano.it.
Martedì 6 gennaio 2026 dalle 15 Vecchia Loano darà vita alla Festa della Befana con la sfilata delle befane
per le vie del centro storico

