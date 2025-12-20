Attualità Imperia e provincia

Sanremo, Navette sulla ciclabile per decongestionare il traffico durante il Festival

Da un punto di vista di logistica e trasporti, l’ideazione di un servizio navette sulla ciclabile a collegamento di aree parcheggio esterne rappresenta la grande novità della prossima edizione del Festival. Si tratta di un progetto sperimentale pensato per decongestionare il traffico durante la kermesse, limitando il più possibile l’afflusso dei veicoli nel centro città, per alleviare quei disagi che si sono registrati con la grande crescita di afflussi ed eventi collaterali degli ultimi anni”.

Così l’assessore al turismo Alessandro Sindoni interviene in riferimento alla delibera, adottata questa mattina dalla Giunta comunale, relativa alla realizzazione di una viabilità alternativa con minibus attraverso la pista ciclabile, in occasione della settimana del Festival della Canzone Italiana.

Il progetto, realizzato con Amaie Energia e Servizi, prevede nel dettaglio l’attuazione di un servizio di trasporto pubblico effettuato con navette sulla pista ciclabile che, in determinati orari, sarà riservata a tale scopo, con presidio fisso sulla stessa e sui parcheggi riservati da parte di personale specifico.

Inoltre, è allo studio anche la possibilità di transito di un numero ristretto di servizio di noleggio con conducente e di taxi sulla pista ciclabile, nel tratto di via Barabino e l’ex stazione ferroviaria, in senso unico da ponente a levante negli stessi orari del servizio navette.

Il progetto prevede un importo di circa 192 mila euro che verrà, in parte, compensato con un introito presunto di circa 48 mila euro derivante dai parcheggi auto a pagamento previsti a Bussana Mare, Tre Ponti, Pian di Poma e Lungomare Vittorio Emanuele.  Ai camper, invece, verrà destinata l’area della Darsena di Arma di Taggia (sempre aree di Amaie Energia)

Genova, Vicesindaco Nicolò: “Benvenuta Riad, neo cittadina di Genova, esempio di vera integrazione

«Da ieri la comunità genovese ha una cittadina in più, Riad Asma, che ha ricevuto l’attestato di cittadinanza italiana nel reparto di Malattie infettive dedicato al Covid dell’ospedale Galliera. Una storia, quella di Riad, che è esempio di una vera integrazione, di un impegno tenace per coronare il proprio sogno ovvero quello di diventare cittadina […]
Treni, lavori sul nodo di Genova: ecco come cambia la circolazione

Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova/Campasso con i cantieri che saranno concentrati nel mese di agosto che consentiranno l’attivazione del Quadruplicamento del Nodo di Genova con i due nuovi binari tra Voltri e Sampierdarena, grazie al prolungamento delle gallerie esistenti Doria – Monte Gazzo (Bretella di Prà) verso Bivio Polcevera, con […]
Regione, maltempo di ottobre: stabilito il riparto di 7 milioni riconosciuti per le somme urgenze

Regione Liguria ha inviato oggi al dipartimento per la Protezione civile nazionale la proposta di riparto dei sette milioni di euro riconosciuti per le somme urgenze a seguito degli eventi calamitosi del 2 e 3 ottobre: “I comuni – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – hanno chiesto oltre cinquanta milioni per le emergenze: per noi […]

