Sanremo, Navette sulla ciclabile per decongestionare il traffico durante il Festival

“Da un punto di vista di logistica e trasporti, l’ideazione di un servizio navette sulla ciclabile a collegamento di aree parcheggio esterne rappresenta la grande novità della prossima edizione del Festival. Si tratta di un progetto sperimentale pensato per decongestionare il traffico durante la kermesse, limitando il più possibile l’afflusso dei veicoli nel centro città, per alleviare quei disagi che si sono registrati con la grande crescita di afflussi ed eventi collaterali degli ultimi anni”.

Così l’assessore al turismo Alessandro Sindoni interviene in riferimento alla delibera, adottata questa mattina dalla Giunta comunale, relativa alla realizzazione di una viabilità alternativa con minibus attraverso la pista ciclabile, in occasione della settimana del Festival della Canzone Italiana.

Il progetto, realizzato con Amaie Energia e Servizi, prevede nel dettaglio l’attuazione di un servizio di trasporto pubblico effettuato con navette sulla pista ciclabile che, in determinati orari, sarà riservata a tale scopo, con presidio fisso sulla stessa e sui parcheggi riservati da parte di personale specifico.

Inoltre, è allo studio anche la possibilità di transito di un numero ristretto di servizio di noleggio con conducente e di taxi sulla pista ciclabile, nel tratto di via Barabino e l’ex stazione ferroviaria, in senso unico da ponente a levante negli stessi orari del servizio navette.

Il progetto prevede un importo di circa 192 mila euro che verrà, in parte, compensato con un introito presunto di circa 48 mila euro derivante dai parcheggi auto a pagamento previsti a Bussana Mare, Tre Ponti, Pian di Poma e Lungomare Vittorio Emanuele. Ai camper, invece, verrà destinata l’area della Darsena di Arma di Taggia (sempre aree di Amaie Energia)

