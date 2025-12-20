Cronaca Genova e provincia

S.Margherita Ligura, 35 enne egiziano arrestato per detenzione a fine di spaccio di hashish

Un 35enne di origine egiziana è stato arrestato ieri sera a Santa Margherita Ligure dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio. L’uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Una volta perquisito mentre si trovava a bordo della sua autovettura, il 35enne è stato trovato in possesso di circa due etti di hashish, 600€ in contanti, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e materiale per il confezionamento della sostanza. Successivamente, i carabinieri hanno perquisito il domicilio del soggetto dove sono stati rinvenuti altri due etti di sostanza stupefacente dello stesso tipo.

L’uomo è stato condotto presso il carcere di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Fatta salva la presunzione di innocenza.

