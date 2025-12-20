Genova Politica

Regione Liguria, Termovalorizzatore. L’Assessore Giampedrone: “Il PD prende l’ennesima cantonata sui rifiuti”

Posted on Author Redazione Comment(0)

E’ scontro sul termovalorizzatore tra la giunta Bucci e il Partito Democratico dopo l’approvazione della manifestazione d’interesse per la realizzazione dell’impianto di incenerimento dei rifiuti della Liguria.

“Il Pd prende l’ennesima cantonata sul tema dei rifiuti – dichiara l’assessore Giacomo Giampedrone – riportando dati sbagliati. Nella delibera approvata oggi viene indicato un taglio minimo dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti da 220mila tonnellate annue, tarato perfettamente sulle esigenze attuali della Liguria. Sulla base di queste indicazioni entro dieci giorni l’agenzia Arlir pubblicherà l’avviso per la manifestazione di interesse. Potranno ovviamente arrivare proposte con un taglio superiore”.

“Rimane surreale che il Pd critichi la giunta Bucci su un tema che ha rappresentato uno dei fallimenti più grandi per il centrosinistra quando era al governo della Regione – prosegue Giampedrone – con un sistema basato sulle discariche, fanalino di coda in Italia. Con il centrodestra dal 2015 la Liguria ha messo in campo politiche di incentivazione della raccolta differenziata, salita dal 38% al 61% a livello regionale e sta realizzando gli impianti per il trattamento dell’umido a Saliceti, nello spezzino, e a Colli, nell’imperiese. Il nostro obiettivo rimane saldo: vogliamo che il nostro territorio sia autonomo e indipendente su questo tema, con positive ricadute sulle tasche dei cittadini che oggi si accollano, quota parte, anche i costi per il conferimento ad impianti fuori regione”, conclude Giampedrone.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, rapinano un supermercato: due arresti e una denuncia

Posted on Author Redazione

Due giovani sono stati arrestati per una rapina a un supermercato di Via Canepari a Genova, un terzo è stato denunciato. Gli agenti delle volanti, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno subito diramato le descrizioni dei sospetti. Il 18enne è stato il primo a essere fermato, non senza […]
Cultura e Spettacoli Genova

Regione, presentato il progetto ’21-’21: una porta per il ventesimo secolo

Posted on Author Redazione

Dal teatro al cinema, dall’ architettura/design all’arte, dalla filosofia alla musica. Sono tanti gli stimoli, gli eventi, le svolte che il 1921 ci propone tanto da apparirci una sorta di portale di avvio a ciò che conta e che perdura nel XX secolo. Parte da questa suggestione il progetto ’21-21’ ideato e realizzato dall’assessorato alla […]
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, Pari opportunità: la mostra “Com’eri vestita” fa tappa a Palazzo Tursi, in un tour internazionale in 100 città

Posted on Author Redazione

Allestita nel loggiato superiore di Palazzo Tursi la mostra itinerante “Com’eri vestita”, che, in una serie di pannelli, racconta, in poche righe e con un abito, tante storie di violenza subìte da donne e ragazze, di ogni età e di ogni estrazione sociale. La mostra nasce dal progetto di Jen Brockman, direttrice del Centro per la prevenzione […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *