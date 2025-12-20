Genova Politica

Regione Liguria, ok al termovalorizzatore: tra 10 giorni il bando per la manifestazione di interesse

La giunta regionale ha approvato la manifestazione d’interesse per la realizzazione del termovalorizzatore in Liguria. Entro 10 giorni ci sarà la pubblicazione. Cinque le zone che sono state individuate: Scarpino; Valle Scrivia; Cengio, Vado Ligure o Cairo Montenotte.

” Si sta delineando la realizzazione di un impianto che non chiuderà il ciclo dei rifiuti in Liguria. Bucci ha fallito anche su questo fronte: non viene rispettata la pianificazione regionale, gli impianti previsti spariscono dai radar, si fornisce una risposta solo parziale e, soprattutto, restano completamente oscure le ricadute in termini di tariffe su cittadini e imprese. I rifiuti che eccederanno la capacità dell’impianto che fine faranno? Ancora una volta una risposta pasticciata che non risolve i problemi, assistiamo all’ennesima beffa per i liguri”, dicono dal PD.

