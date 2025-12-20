Genova Sport

Regione Liguria, approvata l’erogazione di 30.000 euro a 11 società sportive liguri

La Regione Liguria ha approvato l’erogazione dei contributi regionali, per un totale complessivo di 30mila euro, a favore di 11 società sportive liguri, in attuazione del bando finalizzato alla valorizzazione dei giovani atleti di accertato talento sportivo.

Il provvedimento dà seguito alla misura approvata dalla Giunta regionale nel mese di ottobre e consente di assegnare le risorse alle associazioni e società sportive selezionate che, come previsto dall’avviso pubblico, dovranno destinare una quota del contributo direttamente all’atleta quale riconoscimento del merito sportivo e utilizzare la restante parte per spese, acquisti o prestazioni finalizzate alla valorizzazione tecnica dell’atleta stesso.

“Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport abbiamo voluto confermare una misura meritocratica, che premia gli atleti che si sono distinti ad altissimi livelli nelle rispettive discipline – dichiara l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro –Allo stesso tempo riconosciamo il ruolo fondamentale delle società sportive che accompagnano questi talenti nel loro percorso di crescita. Un sostegno concreto da parte dell’amministrazione regionale che continua a investire nello sport come strumento di valori, inclusione e promozione dell’eccellenza sul territorio”. 

