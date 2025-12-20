Attualità La Spezia e provincia

Nuovo centro anti violenza sulle donne a Brugnato

Posted on Author Redazione Comment(0)

La Regione Liguria rafforza  la rete dei servizi a sostegno delle donne vittime di violenza con l’istituzione di un nuovo Centro in Val di Vara, il terzo in provincia della Spezia, grazie a un contributo regionale di circa 65 mila euro assegnato all’Associazione Vittoria per la realizzazione di “MaiPiùSola – ValDiVara”, che avrà sede in via Brinati nel Comune di Brugnato.

“Avevamo promesso di potenziare ulteriormente la rete dei servizi a sostegno delle donne vittime di violenza e l’abbiamo fatto – commenta l’assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro –. Si tratta di un intervento concreto e molto importante, perché garantirà a tutta la Val di Vara un presidio fondamentale di ascolto, protezione e accompagnamento per le donne che subiscono violenza. Il nostro obiettivo è assicurare una rete capillare di servizi, accessibile e qualificata, in grado di rispondere in modo tempestivo e adeguato ai bisogni delle vittime”.

Per la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza la Regione Liguria aveva stanziato complessivamente 152 mila euro, finalizzati all’attivazione di una o due nuove strutture. Le risorse residue, pari a circa 87 mila euro, saranno impiegate nel corso del 2026 per rafforzare ulteriormente i Centri e i servizi regionali già attivi, dedicati alla promozione delle pari opportunità e al contrasto della violenza di genere.

“La prevenzione e il contrasto alla violenza di genere restano una priorità assoluta per questa amministrazione, che solo nel 2025 ha destinato oltre 2 milioni di fondi ministeriali ai Centri del territorio e l’anno prossimo aumenterà ulteriormente le risorse dedicate – prosegue l’assessore Ferro –. Continuiamo a investire e lavorare in stretta collaborazione con il Terzo settore e gli enti locali per rafforzare un sistema che metta al centro la tutela dei diritti, la sicurezza e l’autonomia delle donne”.

Le prime attività del Centro di Brugnato prenderanno avvio entro il primo trimestre del 2026, con l’allestimento degli spazi e la formazione del personale. L’obiettivo è rendere pienamente operativo il nuovo Centro entro il 2027.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Politica Savona

Liguria 2024, Bucci risponde a Orlando: “Sono orgoglioso di essermi sempre occupato di cose che servono alla gente”

Posted on Author Redazione

“Se anche mi fossi occupato solo di strade e viadotti, come da accusa di Orlando, avrei già comunque fatto per la Liguria molto più di quanto ha fatto lui in una vita trascorsa tra i palazzi romani”. Il candidato presidente Marco Bucci risponde così alle affermazioni di  Andrea Orlando. “Sono orgoglioso di essermi sempre occupato […]
Attualità Savona

Collegamento ferroviario PArco Doria-Porto RFI presenta in commissione le alternative progettuali

Posted on Author Redazione

Si è svolta oggi, presso Palazzo Sisto, la seconda Commissione consiliare nel corso della quale i rappresentanti di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), con i rappresentanti di AdSP, hanno illustrato al Comune di Savona il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFAP) relativo al collegamento ferroviario tra Parco Doria e il porto di Savona. Lo studio […]
Attualità Savona

Savona, una statua per celebrare Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco verrà inaugurata il 2 dicembre

Posted on Author Redazione

Una scultura realizzata in marmo di Carrara per celebrare Santa Barbara, patrona dei pompieri verrà inaugurata venerdì 2 dicembre alle ore 10.30 nel piazzale antistante la caserma di via Nizza a Savona. L’opera, realizzata dall’artista e vigile del fuoco Antonio Cursano, vuole rappresentare in chiave moderna e contemporanea il lavoro e l’importanza dei pompieri. Ricavata […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *