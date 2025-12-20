Cultura e Spettacoli Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

Nasce il primo Atlante alimentare dei piatti liguri

Lo scettro della cucina parla sempre più italiano, dopo la consacrazione come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco e il riconoscimento della dieta mediterranea 15 anni fa. Per l’occasione è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Genova un convegno dedicato alla salute e alla sostenibilità alimentare. È stato presentato il primo Atlante Alimentare dei piatti liguri – Genova Gourmet: si tratta di una guida che prevede 30 preparazioni tradizionali calibrate su tre porzioni (piccola, media e large) rapportate alle corrette abitudini a tavola secondo gli studi sulla nutrizione.

Il nuovo Atlante Alimentare dei piatti liguri diventa un perfetto esempio di sinergia tra scienza, salute, ricerca e gusto. L’incontro è stato organizzato dalla Società Italiana Nutrizione Umana (Sinu) Sezione Liguria, con la Camera di Commercio, l’Università di Genova, il Centro Ligure per la Produttività, con il supporto di Regione Liguria-Assessorato allo Sviluppo economico, settore Commercio. Il convegno si è articolato in varie sessioni di approfondimento delle ricerche, evidenze cliniche e prospettive terapeutiche relative alla nutrizione clinica e alla salute pubblica. Il vero protagonista è stato lui, l’Atlante Alimentare dei piatti liguri-Genova Gourmet: una raccolta 4.0 dei piatti della tradizione ligure, con specifiche a livello nutrizionale e organolettico, e dettagli sulle porzionature bilanciate e i dosaggi degli ingredienti. Un viaggio vero e proprio nella costruzione della ricetta, grazie alla collaborazione degli operatori del sistema Liguria Gourmet, guidati dal team di esperti dell’Università di Genova che hanno partecipato alla creazione dell’atlante.

 

