Nasce il primo Atlante alimentare dei piatti liguri

Lo scettro della cucina parla sempre più italiano, dopo la consacrazione come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco e il riconoscimento della dieta mediterranea 15 anni fa. Per l’occasione è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Genova un convegno dedicato alla salute e alla sostenibilità alimentare. È stato presentato il primo Atlante Alimentare dei piatti liguri – Genova Gourmet: si tratta di una guida che prevede 30 preparazioni tradizionali calibrate su tre porzioni (piccola, media e large) rapportate alle corrette abitudini a tavola secondo gli studi sulla nutrizione.

Il nuovo Atlante Alimentare dei piatti liguri diventa un perfetto esempio di sinergia tra scienza, salute, ricerca e gusto. L’incontro è stato organizzato dalla Società Italiana Nutrizione Umana (Sinu) Sezione Liguria, con la Camera di Commercio, l’Università di Genova, il Centro Ligure per la Produttività, con il supporto di Regione Liguria-Assessorato allo Sviluppo economico, settore Commercio. Il convegno si è articolato in varie sessioni di approfondimento delle ricerche, evidenze cliniche e prospettive terapeutiche relative alla nutrizione clinica e alla salute pubblica. Il vero protagonista è stato lui, l’Atlante Alimentare dei piatti liguri-Genova Gourmet: una raccolta 4.0 dei piatti della tradizione ligure, con specifiche a livello nutrizionale e organolettico, e dettagli sulle porzionature bilanciate e i dosaggi degli ingredienti. Un viaggio vero e proprio nella costruzione della ricetta, grazie alla collaborazione degli operatori del sistema Liguria Gourmet, guidati dal team di esperti dell’Università di Genova che hanno partecipato alla creazione dell’atlante.

Informazioni sull'autore del post