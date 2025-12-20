Il Centro Sociale Incontro presenta il gruppo di studio: “FAHRENHEIT 451”

Il Centro Sociale Incontro, con il patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare, presenta il gruppo di studio: “FAHRENHEIT 451” ; approccio allo studio della storia contemporanea. Si tratta di un ciclo di cinque incontri con il Professor Edoardo Trucchi, docente di filosofia in vari licei della Sardegna, di Milano e di Imperia, sulla nascita, affermazione e caduta del fascismo. Focus sulla Resistenza nel Ponente Ligure e sul ruolo, troppo spesso dimenticato, delle donne. Lunedì 5 – 12 – 19 – 26 gennaio e mercoledì 4 febbraio 2026 dalle 15:30 alle 17:30. Nella Sala Piccola al pianterreno del Centro Sociale Incontro aps, in Giardini 1° Maggio 7, a San Bartolomeo al Mare. L’appuntamento del 4 febbraio, concentrato sul giusto riconoscimento della partecipazione femminile alla Resistenza, ospiterà Daniela Cassini e Gabriella Badano, autrici di “Protagoniste”, per Isrecim, L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia. Alla conclusione del ciclo, si terrà una rappresentazione teatrale a tema a cura di Renato Donati, del Teatro dell’Attrito. L’idea nasce spontaneamente da un gruppo di Socie, in seguito all’ incontro del 25 aprile con Donatella Alfonso, “testimone dei testimoni” che ci coinvolse in toccanti riflessioni sulla necessità di non disperdere, cancellare, falsificare la memoria. Sui pericoli del revisionismo. Sulla necessità di onorare donne, ragazze, bambine, protagoniste, ingiustamente sminuite, che contribuirono a costruire questo sciagurato, bellissimo Paese. La partecipazione è gratuita, è sufficiente tesserarsi. Per info e adesioni: biblioteca civica tel. 0183 404449, dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 18:00. «Un sentito ringraziamento al Comune di San Bartolomeo al Mare per il patrocinio, alla passione e competenza del professor Trucchi, che ha dato la sua disponibilità a collaborare a titolo gratuito a questo interessante progetto e a tutte e tutti gli ospiti», il commento del direttivo del Centro Sociale Incontro.
