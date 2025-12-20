Cronaca Genova

Genova, auto prese di mira: divelti decine di specchietti retrovisori

Raid notturno contro le auto parcheggiate nel quartiere genovese di Sampierdarena dove sono stati divelti gli specchietti retrovisori di numerosi auto. I carabinieri stanno effettuando le indagini del caso.

