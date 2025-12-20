Calcio, la Sanremese cambia proprietà: arriva Christian Karembeu

Christian Karembeu, ex campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex giocatore della Sampdoria farà il suo ingresso al “Comunale” di Sanremo in qualità di vicepresidente del club biancoceleste. Nelle scorse ore, Alessandro Masu, ha ceduto la maggioranza dello storico club matuaziano e il 37,5% delle quote è stato acquisito proprio dall’ex giocatore della Sampdoria. L’altro 37,5% è passato all’imprenditore Theodoros Ornithopoulo.

