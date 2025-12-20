Calcio, la Sanremese cambia proprietà: arriva Christian Karembeu

Christian Karembeu, ex campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex giocatore della Sampdoria farà il suo ingresso al “Comunale” di Sanremo in qualità di vicepresidente del club biancoceleste. Nelle scorse ore, Alessandro Masu, ha ceduto la maggioranza dello storico club matuaziano e il 37,5% delle quote è stato acquisito proprio dall’ex giocatore della Sampdoria. L’altro 37,5% è passato all’imprenditore Theodoros Ornithopoulo.
A Taggia la conclusione della prima giornata di Liguria Rigenera Tour, assessore Scajola: “Nuovo volto per via Mazzini”
La prima tappa del Liguria Rigenera Tour dedicata all’estremo ponente si è conclusa a Taggia. Qui l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, accompagnato dal sindaco Mario Conio, ha effettuato un sopralluogo in via Mazzini nel tratto tra piazza Spinola e piazza Garibaldi. In quest’area verrà effettuato un intervento di riqualificazione urbana che prevede il […]
Turismo, il Ministro Garavaglia in Liguria nel prossimo fine settimana
Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, visiterà la Liguria nel prossimo fine settimana. Sabato il ministro incontrerà il presidente della Regione Giovanni Toti e parteciperà ad un tavolo istituzionale sul turismo alla presenza dei rappresentanti delle categorie del comparto. Domenica invece, visita istituzionale dove incontrerà i rappresentati delle categorie e i sindaci locali a Loano […]
Calcio, oggi conferenza stampa del gruppo milanese interessato a rilevare il Savona
Alle 14 al Mare Hotel Il gruppo milanese interessato ad acquisire il Savona ha convocato per oggi alle 14 una conferenza stampa attraverso un comunicato: “Considerate le incongruenze emerse in questi giorni, si rende necessario convocare una conferenza stampa nella Sala Conferenze del Mare Hotel a Savona, volta a chiarire la posizione degli investitori che […]