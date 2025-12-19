Vado Ligure, Alstom ha consegnato la 20° locomotiva Traxx Universal

Un nuovo traguardo per Alstom in Italia: nello stabilimento storico di Vado Ligure è stata consegnata la 200ª locomotiva Traxx Universal, la piattaforma a quattro assi considerata tra le più avanzate in Europa.

Si tratta di un modello progettato per garantire massima efficienza energetica, elevata capacità di trazione e un design pensato per facilitare le operazioni di manutenzione, riducendo tempi di fermo e interventi tecnici, a beneficio di affidabilità e continuità operativa.

Tra le innovazioni più rilevanti c’è la tecnologia “Ultimo Miglio”, che permette il passaggio dalla trazione elettrica a quella sulle tratte non elettrificate, come porti, terminal e aree industriali, senza interruzioni. Una soluzione che aumenta la flessibilità operativa e riduce tempi e costi di manovra.

La 200ª Traxx Universal è stata consegnata a Mercitalia Rail, società del gruppo FS Logistix, che nel 2017 fu protagonista del primo ordine di 40 locomotive. Oggi sono oltre dieci gli operatori e le società di leasing che hanno scelto questa piattaforma, per un totale di oltre 250 locomotive ordinate, di cui 115 dotate della tecnologia Ultimo Miglio.

Un risultato che conferma la fiducia nel know-how del sito di Vado Ligure, dove da più di un secolo si tramandano competenze e capacità industriali al servizio del trasporto ferroviario italiano e internazionale.

Alla consegna erano presenti Maurizio Fanelli, direttore operativo di Mercitalia Rail, Silvano Saba, site director Alstom Vado Ligure, Elisa Castellaro, customer director, insieme al team di progetto.

