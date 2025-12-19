Savona, la città si ferma per piangere Valentina Squillace

Savona si è fermata per rendere omaggio a Valentina Squillace, la ragazza di 22 anni travolta e uccisa da un tir martedì scorso in Corso Tardy e Benech a Savona. Al funerale, celebrato nella chiesa di Santa Maria della Neve da Don Angelo Magnano, hanno preso parte, oltre ai famigliari della ragazza anche il Sindaco di Savona, Marco Russo, il Comandante della Municipale, Igor Aloi, i colleghi di lavoro, tanti amici, conoscenti e persone comuni che hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai famigliari. I commercianti del quartiere di Santa Rita e Fornaci hanno abbassato in segno di lutto le saracinesche dei negozi.
