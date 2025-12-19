Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

Regione Liguria, “Influenza Point”: il piano per le festività con ambulatori e studi medici aperti

Posted on Author Redazione Comment(0)

Regione Liguria, in collaborazione con le Asl, ha definito un piano straordinario per garantire assistenza di base e gestire i casi di influenza nel periodo delle festività natalizie, per evitare accessi impropri e sovraffollamento nei Pronto soccorso. Le Case della Comunità, gli ambulatori delle Asl e gli studi medici di medicina generale saranno aperti in via straordinaria con orari specifici, che prevedono la presenza di medici di famiglia a cui possono accedere tutti i pazienti.

È stato inoltre messo a punto il piano di sistema per la gestione dei Pronto Soccorso durante le festività in collaborazione con le Asl, tutte le aziende, gli enti preposti, i medici di medicina generale, e le strutture residenziali, con particolare attenzione ai ponti di Natale e Capodanno, mettendo a disposizione oltre 135 posti letto in più a livello regionale.

“L’influenza ogni anno ha un impatto significativo sulla sanità regionale – spiega Massimo Nicolò assessore alla sanità – aumento degli accessi ai Pronto soccorso e complicanze, in particolare per anziani, immunodepressi e persone con patologie croniche. Per questo, Regione Liguria ha scelto di dotarsi di un coordinamento dedicato, capace di prevenire, monitorare e gestire in modo uniforme l’infezione su tutto il territorio. Grazie al lavoro della Task Force, istituita per gestire in modo efficace la stagione influenzale, abbiamo rafforzato la nostra capacità di prevenire, rispondere e proteggere la popolazione, come dimostra l’adesione alla campagna vaccinale. Per il periodo delle festività, abbiamo adottato un piano che consente ai cittadini di rivolgersi ai medici presenti nelle case della comunità, negli ambulatori e negli studi medici che effettueranno aperture straordinarie, in particolare nei giorni festivi”.

Le Case della comunità, dove è già attiva la presenza del Medico di medicina generale che riceve con accesso diretto e senza prenotazione, sono quelle di Imperia, Pieve di Teco, Albenga, Savona, Finale Ligure, Borgo Fornari, Pegli, Genova Via Archimede, Struppa, Recco, Rapallo e Chiavari.

Il dettaglio delle attività per tutto il periodo delle festività predisposto dalle Asl:

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Imperia e provincia

Pronto Soccorso Sanremo e Imperia, il bilancio nel week end del 1 maggio

Posted on Author Redazione

Il ponte del Primo maggio ha visto un grande afflusso di turisti in provincia di Imperia, diversi alberghi hanno segnato il tutto esaurito e le vie centrali delle principali località costiere erano piene di villeggianti provenienti in larga parte da Lombardia e Piemonte oltre che dalla vicina Francia. Come in ogni periodo di vacanza che […]
Cronaca In Primo Piano Savona

Savona, la Sindaco Caprioglio: “Invito i Cittadini a mettere in atto tutte le precauzioni igieniche, la situazione è costantemente monitorata”

Posted on Author Redazione

“Invito i Cittadini in caso di febbre, tosse, difficoltà respiratorie, se si è tornati dalla Cina o da altre aree di conclamato contagio a chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112” La sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio commenta: “Come tutti i Sindaci della Liguria ho provveduto a dare la più ampia diffusione all’ordinanza emanata […]
Cronaca La Spezia e provincia

La Spezia, chiedevano soldi ai passanti per un’associazione inesistenti: due donne denunciate

Posted on Author Redazione

Era inesistente l’associazione per cui due donne fermavano i passanti chiedendo offerte per una raccolta fondi a favore di non udenti e bisognosi. Entrambe sono state fermate dai carabinieri di La Spezia e denunciate per truffa. Le due, di 23 e 28 anni, con precedenti, originarie dell’est Europa fermavano le persone mostrando loro volantini. Fermate, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *