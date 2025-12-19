Attualità Genova

Regione Liguria, borse di studio: erogati oltre 7milioni di euro a 3400 studenti

Gli studenti vincitori della borsa di studio universitaria per l’anno accademico 2025/2026 hanno ricevuto in questi giorni la prima rata del contributo. La Regione Liguria, attraverso Aliseo, ha già erogato 7 milioni e 165mila euro a 3.183 ragazze e ragazzi che frequentano l’Università di Genova e 392mila euro a 190 studenti iscritti a un Istituto ligure di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

“Anche quest’anno eroghiamo la borsa di studio a tutti gli studenti che ne hanno i requisiti – spiega l’assessore regionale all’Università, Simona Ferro –. Al termine delle erogazioni avremo liquidato oltre 18 milioni di euro a 4.946 studenti, pari al 100% degli aventi diritto. Rispetto all’anno accademico precedente i vincitori sono stati il 21,08% in più”.

Come previsto dalla normativa nazionale, è stata erogata la prima rata, pari al 50% della borsa di studio in valore economico e servizi, agli studenti beneficiari. Gli studenti iscritti a un anno successivo al primo riceveranno la seconda rata del valore economico della borsa entro il 30 giugno, mentre le matricole, che rappresentano il 54% del totale dei beneficiari, la riceveranno al raggiungimento dei 20 crediti.

Tutti gli studenti vincitori hanno diritto alla fruizione gratuita dei servizi (alloggio e un pasto giornaliero presso i centri di ristorazione); beneficiano inoltre dell’esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi universitari. I vincitori che non riusciranno a entrare in una residenza universitaria potranno fare domanda, entro il 31 dicembre, per il contributo affitto seguendo le indicazioni sul sito web di Aliseo.

