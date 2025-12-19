Cultura e Spettacoli Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia

Capodanno in Liguria, la Regione ha presentato gli eventi di fine anno in 29 piazze all’insegna dello spettacolo e dell’attrattività territoriale

Posted on Author Redazione Comment(0)

La Regione Liguria ha presentato “Capodanno 2026 – La Mia Liguria”, un insieme di tanti eventi in 29 piazze pensati per celebrare l’arrivo del nuovo anno valorizzando l’identità ligure, le sue eccellenze e la capacità del territorio di attrarre visitatori e creare occasioni di partecipazione e sviluppo.

“L’offerta della Liguria per il Capodanno 2026 è ampia – dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Grandi Eventi, Alessandro Piana –. Un calendario ricchissimo di iniziative che attraverseranno tutta la Regione, dalla costa all’Entroterra. Con “La Mia Liguria” partirà proprio oggi una campagna di comunicazione social e sul sito istituzionale, pensata anche per i mercati di prossimità, in particolare Piemonte e Lombardia per incentivare i flussi turistici durante le festività”.

“Passare il Capodanno in Liguria è ormai diventato un must e anche quest’anno festeggiare l’arrivo del 2026 nelle nostre piazze sarà indimenticabile – afferma l’assessore regionale al Turismo e all’Agenzia In Liguria Luca Lombardi – Da Ponente a Levante avremo tantissimi eventi musicali e non solo che attireranno migliaia di turisti nelle nostre bellissime città, nelle nostre stupende località costiere e nei nostri incantevoli borghi dell’entroterra per un Capodanno diffuso nel vero senso del termine. Possiamo già oggi dire con certezza che le piazze dove si attenderà tutti insieme la mezzanotte saranno pienissime in quanto le presenze nelle strutture alberghiere di tutta la Liguria sono ormai avviate verso il sold out. Ringrazio l’Agenzia In Liguria per l’ottimo lavoro di coordinamento svolto”.

“Come Ufficio di Presidenza di Anci Liguria abbiamo condiviso mesi fa con Regione la necessità di coordinare e promuovere il Capodanno della Liguria affinché diventi l’espressione corale delle nostre comunità locali – afferma la vicepresidente di Anci Liguria Elisa Di Padova – Facendo sinergia, il territorio si trasforma in una meta ideale per il turismo ‘city break’ e non solo: ogni borgo e città accoglierà i visitatori non solo la notte del 31, ma per l’intero periodo delle festività. In quest’ottica, le campagne di promozione geolocalizzate verso Lombardia e Piemonte sono fondamentali per alimentare l’indotto generato dai grandi eventi. Se unita a una strategia turistica integrata, questa visione porta benefici a tutti. Invitiamo dunque a scoprire l’intera Liguria, e non una singola località, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno”.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia regionale di promozione dei grandi eventi come volano per lo sviluppo economico, turistico e culturale, con un’attenzione particolare al coinvolgimento dei Comuni e delle realtà locali, per garantire ricadute diffuse e durature su tutto il territorio ligure

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, precipitano con l’auto dal Monte Fasce per 30 metri: paura per tre ragazzi

Posted on Author Redazione

Poteva finire in tragedia l’incidente stradale di questa notte avvenuto sul Monte Fasce sulle alture di Genova. Per cause da accertare l’auto su cui viaggiavano tre ragazzi è finita in un dirupo precipitando per 30 metri. I tre sono usciti un po’ ammaccati ma senza gravi ferite dal mezzo e hanno chiamato il 112. Sul […]
Alassio Cultura e Spettacoli

Alassio, gli studenti hanno incontrato Emanuele Fiano

Posted on Author Redazione

Le iniziative dedicate agli studenti di Alassio per commemorare il Giorno della Memoria sono proseguite oggi con un incontro presso la scuola secondaria di primo grado “M.M. Ollandini”. In questa occasione ha portato la propria toccante testimonianza l’on. Emanuele Fiano, componente del Comitato Nazionale ANED e presidente del Comitato scientifico della Fondazione Fossoli, il quale […]
Attualità Genova

33 anni fa veniva istituito il Servizio emergenza territoriale 118. Vaccarezza: “Cuore pulsante della sanità di emergenza”

Posted on Author Redazione

Il 27 Marzo 1992 con Decreto del Presidente della Repubblica viene istituito il Servizio di Emergenza Territoriale 118, nato dalla volontà di creare un numero unico per le Emergenze Sanitarie, attivo su tutto il territorio 24 ore su 24, sette giorni su sette, gratuito su tutto il territorio nazionale. Da allora il Servizio di Emergenza […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *