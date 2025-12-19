Arnasco, cadavere di un uomo trovato in un alloggio: indagini in corso

Posted on

Cairo Montenotte. Un tamponamento tra due veicoli si è verificato ieri verso le ore 19 a Cairo Montenotte in corso Brigate Partigiane. Due persone sono rimaste contuse e sono state portate in codice giallo all’ospedale per ferite e traumi di non particolare gravità. L’urto è stato piuttosto violento e sono dovuti intervenire i Pompieri per […]