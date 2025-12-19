Cronaca In Primo Piano

Arnasco, cadavere di un uomo trovato in un alloggio: indagini in corso

Posted on Author Redazione Comment(0)

Un uomo senza vita è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e i Carabinieri. Il cadavere presenta una ferita alla testa. Vicino all’abitazione è stata ritrovata anche una donna in stato di ipotermia ed è stata trasferita in codice rosso al Santa Corona. In corso le indagini.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca In Primo Piano

Da oggi Liguria nuovamente in arancione

Posted on Author Redazione

Torna in zona arancione per due settimane la Liguria. Resta vietato ogni spostamento fra Regioni almeno fino al 15 febbraio, confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. Ci si potrà muovere liberamente all’interno del comune di residenza senza autocertificazione. È possibile recarsi a trovare parenti o amici, presso un’abitazione privata all’interno dai comuni per un massimo […]
Cairo Montenotte Cronaca

Tamponamento a Cairo, due feriti in codice giallo

Posted on Author Redazione

Cairo Montenotte. Un tamponamento tra due veicoli si è verificato ieri verso le ore 19 a Cairo Montenotte in corso Brigate Partigiane. Due persone sono rimaste contuse e sono state portate in codice giallo all’ospedale per ferite e traumi di non particolare gravità. L’urto è stato piuttosto violento e sono dovuti intervenire i Pompieri per […]
Alassio Cronaca

Alassio Sca, notte “da lupi” per rottura in Via Vigo

Posted on Author Redazione

Limitati i disagi per la cittadinanza. Servizio riattivato nella notte. I tecnici hanno gestito l’emergenza in condizioni limite a causa della pioggia incessante. Alassio. Una nottata davvero impegnativa quella dei tecnici della Sca srl. ALle 18,15 i terminali della centrale di controllo hanno segnalato una problematica sul 300 dn in Via Vigo. Immediata la segnalazione […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *