Arnasco, cadavere di un uomo trovato in un alloggio: indagini in corso

Un uomo senza vita è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e i Carabinieri. Il cadavere presenta una ferita alla testa. Vicino all’abitazione è stata ritrovata anche una donna in stato di ipotermia ed è stata trasferita in codice rosso al Santa Corona. In corso le indagini.
