Regione Liguria,assessore Lombardi: “Nel 2025 arrivati complessivamente 5 milioni dal ministero a valere sulle risorse del Funt”

Ammontano ad un totale di oltre 5 milioni di euro i finanziamenti complessivi destinati alla Liguria da parte del ministero del Turismo a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo (Funt) di conto capitale per l’annualità 2024. È notizia di oggi il contributo di un milione e 50 mila euro per migliorare la ricettività turistica dei parchi della Liguria e quello da 250 mila euro per il completamento della passeggiata a mare di Riva Ligure, area direttamente collegata alla ciclovia tirrenica e punto di arrivo ideale per uno dei percorsi degli itinerari cicloturistici de La Liguria degli anelli.

“I finanziamenti di oggi si vanno ad unire pertanto ai 3,2 milioni di euro per la ‘Liguria degli Anelli’ e ai 600 mila euro per gli eventi natalizi per un totale quindi di oltre 5 milioni di euro destinati alla Liguria dal Funt. Ringrazio gli enti interessati e i nostri uffici regionali per il prezioso lavoro svolto con ammirevole dedizione – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Grazie ai contributi ministeriali stiamo facendo crescere dal punto di vista turistico la Liguria rendendola sempre più sostenibile e competitiva e valorizzando in modo equilibrato l’intero territorio, dalla costa all’entroterra, dai borghi alle città e naturalmente ai parchi: luoghi ideale per le attività outdoor che richiamano nella nostra regione un numero di praticanti in costante aumento”.

Nel dettaglio verranno finanziati i nove progetti elaborati e presentati al ministero del Turismo da parte del settore politiche turistiche in collaborazione con gli enti parco regionali. Nel parco Antola il finanziamento sarà destinato alla promozione e alla valorizzazione dei centri di fruizione e dei connessi paesaggi naturali e culturali; nel parco dell’Aveto per il santuario dei cavalli e per il complesso ex-minerario di Gambatesa; nel parco di Portofino per il ripristino ambientale dell’area di monte Pollone all’interno della quale sono presenti percorsi ciclabili e pedonali e per la messa in sicurezza dei percorsi via dei Tubi e passo del bacio nel parco delle Cinque Terre per implementare il portale di gestione dei flussi dei visitatori; infine nel parco delle Alpi Liguri per i lavori di messa in sicurezza del sentiero degli alpini e del sentiero delle cascate dell’Arroscia.

Nelle scorse settimane erano arrivati sia il finanziamento da 3,2 milioni di euro per il progetto cicloturistico ‘La Liguria degli anelli’ per le province di Imperia e Savona, la città metropolitana di Genova e il comune di Sanremo (interventi per l’ammodernamento di 400 chilometri di strade bianche e provinciali che saranno attrezzate con circa 20 stazioni di ricarica) sia quello da circa 600 mila euro a 130 comuni per contributi agli eventi natalizi dal 1° dicembre 2025 al 31 gennaio 2026.

“Questi finanziamenti confermano la centralità dei parchi e dell’entroterra nelle politiche regionali – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai parchi e all’entroterra Alessandro Piana –. Investire nella sicurezza dei sentieri, nella valorizzazione dei paesaggi naturali e dei siti di pregio ambientale e culturale significa rendere l’entroterra sempre più accessibile, attrattivo e vissuto durante tutto l’anno. I parchi liguri rappresentano un patrimonio straordinario, non solo dal punto di vista ambientale ma anche turistico ed economico: grazie a queste risorse rafforziamo un modello di turismo outdoor e lento capace di generare opportunità concrete per i territori, le comunità locali e le imprese, in equilibrio con la tutela dell’ambiente”.

