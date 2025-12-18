Nuovo record storico per l’aeroporto di Genova

Nuovo storico traguardo per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, impegnato in una forte fase di rilancio. Lo scalo genovese ha superato il record di 1,537,044 milioni di passeggeri movimentati registrato nel 2019, in anticipo di un anno rispetto al cronoprogramma indicato nel piano industriale approvato dagli azionisti nel settembre 2024.

Il risultato è stato possibile grazie ai 4 nuovi collegamenti partiti nel corso dell’anno (Varsavia, Cracovia e Budapest tramite Wizz Air e Madrid con Volotea), all’incremento delle frequenze su Tirana (Wizz Air), Parigi Orly (Volotea) Barcellona (Vueling), Monaco di Baviera (Air Dolomiti/Lufthansa) e dalla ripartenza dei charter crocieristici grazie alla collaborazione con Costa Crociere e TUI (quasi 30mila passeggeri movimentati in 7 mesi).

Il superamento del record è stato festeggiato questa mattina all’interno della nuova ala est dello scalo genovese con la consegna simbolica di una carta di imbarco celebrativa e di due biglietti omaggio a/r a una coppia di passeggeri in partenza su un volo Air Dolomiti, via Monaco di Baviera con destinazione finale Boston.

«Il superamento del record storico raggiunto nel 2019 è la conseguenza dell’ottimo lavoro di squadra portato avanti dall’intero personale dell’Aeroporto di Genova», ha affermato Enrico Musso – Presidente Aeroporto di Genova. «Questo importante risultato – ha continuato Musso – ci motiva a proseguire con sempre maggiore impegno il lavoro finalizzato alla crescita dell’attrattività dello scalo grazie all’incremento del numero di destinazioni e al miglioramento dei servizi offerti ai viaggiatori. Quello che abbiamo raggiunto oggi – ha concluso Musso – non deve essere considerato un traguardo ma una nuova tappa nel percorso di rilancio del Colombo verso la posizione che merita nella geografia aeroportuale del Paese».

«Siamo particolarmente orgogliosi che a segnare questo traguardo storico per l’aeroporto di Genova sia stato proprio un passeggero di Air Dolomiti», ha commentato Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti. «È un’ulteriore conferma degli eccellenti rapporti di collaborazione che ci legano allo scalo genovese e dell’importanza strategica che il traffico di Genova riveste per la nostra compagnia, in particolare sul collegamento con Monaco di Baviera. Per celebrare simbolicamente questo momento, abbiamo deciso di omaggiare i due passeggeri con due biglietti di andata e ritorno Genova – Monaco, come segno di ringraziamento e di condivisione di un risultato che è frutto del lavoro di squadra tra aeroporto e compagnie aeree».

Con 26 rotte operate da 9 compagnie che collegano Genova a 23 destinazioni in 12 paesi europei, il Genova City Airport prosegue nel suo percorso di crescita con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il network di destinazioni servite e diventare sempre più un punto di riferimento per i viaggiatori che scelgono la Liguria come destinazione di vacanza o giungono sul territorio per lavoro, senza dimenticare tutti coloro che, invece, desiderano partire da Genova per visitare altre destinazioni in Italia e all’estero.

