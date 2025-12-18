Genova, vietati i botti dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026

La sindaca di Genova Silvia Salis ha firmato l’ordinanza che impone il divieto di utilizzo di “artifici pirotecnici” dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, e di detenzione durante la notte di San Silvestro, dalle 19.00 del 31 dicembre 2025 alle 6.00 del 1° gennaio 2026.

“Questa ordinanza nasce anche dall’ascolto delle richieste arrivate da molti cittadini, che ci hanno chiesto di intervenire in modo più deciso su un tema che riguarda la sicurezza, la salute e la qualità della vita durante tutto il periodo delle festività – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis -.

Limitare l’uso e, nella notte di Capodanno, anche la detenzione degli artifici pirotecnici, significa ridurre i rischi di incidenti e tutelare le persone più fragili, a partire dai minori. Ed è anche una scelta di rispetto verso gli animali, domestici e selvatici, che rischiano di subire gravi conseguenze a causa delle esplosioni”.

Informazioni sull'autore del post