Candia e Centi (AVS): “Cinque Terre, abbonamenti gratis ai treni per lavoratori e giovani”

“Abbiamo chiesto alla Regione di rivedere radicalmente le tariffe dei trasporti ferroviari per le Cinque Terre. pendolari residenti in questo comprensorio pagano, per viaggiare in treno, molto di più rispetto agli altri territori liguri, anche se viaggiano per motivi di lavoro, studio e accesso ai servizi essenziali. Questa ingiustizia deve terminare: per questo proponiamo un incremento significativo dei bonus e delle agevolazioni, utilizzando una quota maggiore delle penali comminate dalla Regione a Trenitalia per i disservizi”.

Lo dichiarano Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Roberto Centi (capogruppo comunale di LeAli/AVS a La Spezia e coordinatore provinciale spezzino del gruppo consiliare regionale di Alleanza Verdi Sinistra), illustrando la proposta presentata in consiglio regionale per chiedere di ridurre i costi di trasporto ferroviario per lavoratori e giovani delle Cinque Terre.

“Da anni, per Trenitalia le Cinque Terre sono il bancomat della Liguria per le esorbitanti tariffe in vigore in quel territorio. La via maestra per ridurre gli squilibri rimane quella del dimezzamento delle tariffe stesse, ma di fronte alla ostinazione di chi governa a Genova è necessario che la Regione Liguria innanzitutto riconsideri l’articolo 22 del contratto di servizio, per aumentare la quota di ristori agli utenti e ai territori, ora molto bassa pur in presenza di multe per disservizi che nel 2024 hanno toccato i 4,4 milioni di euro, a fronte di bonus per l’utenza di soli 142mila euro”, osserva Roberto Centi.

“Fatto questo, visto che non vi sono criteri di ripartizione dei bonus che tengano conto delle differenze tariffarie tra i territori e dei volumi di utilizzo dei servizi, è necessario  ampliare la platea dei beneficiari con criteri oggettivi e trasparenti, in modo che per esempio sul territorio spezzino si arrivi alla gratuità di abbonamento anche per i lavoratori pendolari che gravitano sulle Cinque Terre, per coloro che sono coinvolti nelle attività economiche del territorio e infine alla gratuità degli abbonamenti non solamente per gli studenti under 19, ma anche per gli under 26. Trenitalia non può solo prendere e Regione Liguria deve sapere tutelare i suoi cittadini più bisognosi”, chiarisce il leader spezzino di AVS.

“Questo sistema di incentivi per lavoratori e giovani andrebbe esteso anche ad altre zone della Liguria meritevoli di sostegno al lavoro e ai servizi, per ridurre gli squilibri tariffari e rafforzare la tutela dei pendolari liguri”, spiega Selena Candia.

