Cronaca Genova

Genova, problemi di sicurezza a un edificio: 12 persone sfollate a Sampierdarena

Un condominio nel quartiere genovese di Sampierdarena è stato fatto sgomberare dopo che sono stati rilevati dei danni strutturali. Dodici le persone prese in carico dal Comune di Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le indagini del caso. Dopo le quattro dei dodici appartamenti sono stati ritenuti abitabili.

Cronaca

Raddoppio ferroviario Finale – Andora. Tar respinge 4 ricorsi

Andora. Il Tar Liguria ha respinto quattro ricorsi presentati da tre associazioni ambientaliste e da 56 persone fisiche, residenti nel ponente savonese, contro gli atti adottati dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali con cui sono stati approvati i progetti per il raddoppio del tratto Finale Ligure – Andora della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. I ricorsi, […]
Ceriale Cronaca

A10, tir che trasporta carta prende fuoco nell’area di servizio a Ceriale

Intervento dei vigili del fuoco questa notte sulla A10 nell'area di servizio Ceriale Nord dove un mezzo pesante che trasportava bobine di carta è andato a fuoco. Il rogo è stato spento senza grosse difficoltà, da chiarire le cause del rogo.
Celle Ligure Cronaca

Celle, masso pericolante: intervento dei Vigili del Fuoco

Celle Ligure.  Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi sulla Via Aurelia tra Celle e Albisola per mettere in sicurezza un masso pericolante che stava per staccarsi dalla parete di roccia. Allertati da un passante, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Qualche disagio si è registrato alla circolazione dei veicoli. […]

