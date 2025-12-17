Genova, problemi di sicurezza a un edificio: 12 persone sfollate a Sampierdarena

Un condominio nel quartiere genovese di Sampierdarena è stato fatto sgomberare dopo che sono stati rilevati dei danni strutturali. Dodici le persone prese in carico dal Comune di Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le indagini del caso. Dopo le quattro dei dodici appartamenti sono stati ritenuti abitabili.
