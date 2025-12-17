Genova, la Sindaca Salis ricevuta in udienza dall’Arcivescovo Tasca

La sindaca di Genova, Silvia Salis, è stata ricevuta questa mattina in udienza privata dall’arcivescovo Marco Tasca, per il consueto scambio di auguri in vista delle festività natalizie. «Ringrazio padre Marco per la sua vicinanza e la sua costante attenzione e sensibilità dimostrate nei confronti delle sfide del mondo del lavoro, che riguardano la nostra città e non solo – afferma la sindaca – accolgo con gratitudine il suo messaggio che ci impegna sempre più a camminare insieme, valorizzando le differenze mettendo tutto il nostro impegno al servizio del bene comune. A lui e a tutta la città rivolgo un augurio sincero di un Natale il più sereno possibile e ricco di speranza».
Articoli correlati
Andora, nuovi bagni e riduzione delle dispersioni di calore nel plesso scolastico di Molino Nuovo
Questa mattina, il sindaco Mauro Demichelis ha effettuato un sopralluogo nel cantiere confermando che le opere saranno completate per l’inizio dell’anno scolastico Nuovi bagni e riduzione delle dispersioni di calore nel plesso scolastico di località Molino Nuovo dove è stato realizzato un intervento di efficientamento energetico che ha interessato il tetto, i cornicioni e tutti […]
Genova, strappa la collanina a un novantenne: arrestato
Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia per aver prima aggredito e poi strappato una collanina a un novantenne sul lungomare del quartiere genovese di Pegli. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasferito in stato di shock all’ospedale San Martino. Il rapinatore è stato arrestato poco dopo. Informazioni sull'autore del […]
Banca del latte regionale: arrivano a 9 i centri in Liguria
Con l’ultima aggiunta dell’ospedale di Lavagna arrivano a nove le strutture di riferimento per la Banca del latte regionale, servizio nato a marzo dell’anno scorso e coordinato dall’Istituto Giannina Gaslini che raccoglie in tutte le Asl latte materno per darlo ai bambini ricoverati perché prematuri o con particolari problematiche. A settembre 2021 sono stati 110 […]