Savona, giovedì la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Giovedì 18 dicembre, con inizio alle ore 17:30, presso la Sala della Sibilla nel Complesso Monumentale del Priamar, il prefetto di Savona Carlo De Rogatis, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, consegnerà le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal presidente della Repubblica con decreto datato 2 giugno 2025 a otto cittadini emeriti.

Istituito con la legge n. 178 del 3 marzo 1951 e reso operativo nel 1952, l’Ordine al Merito della Repubblica è nato con lo scopo di “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Nell’occasione riceverà l’onorificenza di commendatore il dottor Elio Vignola, medico con specializzazione in cardiologia, con studio ad Albenga.

Riceveranno la benemerenza di ufficiale: Antonietta Ottonelli, residente a Cairo Montenotte, volontaria dell’AVIS, socio fondatore e donatore dell’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) e membro direttivo de “La Quarta Carta” (società di volontariato per l’assistenza agli anziani); Giampaolo Usanna, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in congedo, donatore di sangue presso la sezione AVIS di Albenga, volontario presso la delegazione di Alassio della Società Nazionale di Salvamento e presso il Nucleo Protezione Civile, soccorso cinofilo della provincia di Savona.

Sarà consegnato il diploma di cavaliere ai seguenti insigniti: Vincenzo Barbanera, colonnello dei Carabinieri, già comandante provinciale dell’Arma di Savona, attualmente capo di Stato Maggiore presso il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta; Stefano Cecchini, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in congedo, presidente della Sezione di Pietra Ligure dell’Associazione Nazionale Carabinieri; Calogero Scaffidi, brigadiere capo della Guardia di Finanza in congedo, membro dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari; Giorgio Siccardi, artigiano titolare di omonima ditta con sede a Giustenice, volontario e donatore di sangue; Giacomo Giorgio Viano, residente a Cairo Montenotte, ristoratore, impegnato nel campo del volontariato sociale e culturale.

Nel corso della cerimonia il prefetto De Rogatis consegnerà, altresì, l’attestato di pubblica benemerenza al merito civile, conferito con decreto del ministro dell’Interno in data 8 maggio 2025, alla signora Serena Traverso, residente a Loano, protagonista di un “atto degno di pubblico onore”.

Nel dicembre del 2016 a Loano in Corso Europa aveva infatti sventato una rapina ad un imprenditrice durante l’orario di servizio mentre svolgeva il lavoro di operatrice ecologica. Aveva bloccato l’uomo che sta cercando di rapinare una donna con una pistola e il volto coperto da un passamontagna e il casco.

“Al termine della cerimonia istituzionale farà seguito un cordiale momento conviviale per il tradizionale scambio di auguri natalizi e di buon anno” concludono dalla Prefettura.

