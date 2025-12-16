Agenda Cultura e Spettacoli Genova

Natale a Genova: domani l’apertura al pubblico della “Casa di Babbo Natale”

Per la prima volta Palazzo Tursi, uno tra i principali Palazzi dei Rolli e sede del Comune di Genova, si trasforma nella Casa di Babbo Natale.

 

«Da domani al 24 dicembre, a Palazzo Tursi, sede del Comune e casa di tutti i genovesi, apre la casa di Babbo Natale – sottolinea la sindaca Silvia Salis – Vi aspettiamo con le vostre bambine e i vostri bambini per conoscere Babbo Natale da vicino, fare una foto con lui, portargli la letterina e fare tanti laboratori con i suoi elfi e divertirci insieme».

 

Dopo l’anteprima di questo pomeriggio, dedicata ai figli e alle famiglie dei dipendenti comunali, la Casa di Babbo Natale sarà aperta da domani al 19 dicembre dalle 15 alle 18, e dal 20 al 24 dicembre dalle 10 alle 13 e  dalle 15 alle 18.

 

Con l’organizzazione del Comune di Genova, il contributo di Regione Liguria e del Ministero del Turismo, l’atrio cinquecentesco si veste di installazioni luminose e musicali per accogliere laboratori creativi, sulla decorazione dei biscotti e realizzazione di addobbi, animazioni per bambini, set fotografici con Babbo Natale, oltre alle immancabili letterine con la cassetta della Posta e attività dedicate alle famiglie.

 

