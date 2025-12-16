Attualità Genova

Genova, in arrivo interventi di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche in 10 scuole

 Il Comune di Genova – Direzione Area Programmazione e Attuazione Opere pubbliche ha presentato richiesta di finanziamento Pnrr per interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e abbattimento barriere architettoniche in dieci edifici scolastici comunali. «I nostri uffici – spiega l’assessore alle Manutenzioni e Lavori pubblici Massimo Ferrante – hanno già inviato le istanze per la richiesta di contributi, rispondendo al bando pubblicato dal Ministero dell’istruzione e del merito, a fine novembre. La richiesta complessiva di finanziamento è di 1.750.000 euro di fondi Pnrr messi in nuova disponibilità dal ministero per gli enti locali. Gli interventi, che singolarmente cubano dai 130 ai 300 mila euro ciascuno, potranno essere oggetto di affidamenti diretti quindi potremo andare in assegnazione in modo veloce: dopo la pubblicazione della graduatoria ministeriale a inizio anno, entro aprile saranno affidati i lavori che potranno terminare entro la data indicata dalla misura Pnrr, cioè entro la fine del 2026».
Il finanziamento ministeriale rientra nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
«Questi lavori – spiega l’assessore Ferrante – contribuiranno all’ammodernamento e alla messa in sicurezza di dieci scuole in tutta la città. Vista la fonte di finanziamento Pnrr e il bando di recente pubblicazione, non sono stati inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici, ma saranno decisivi per migliorare la qualità dell’edilizia scolastica comunale e l’ambiente di studio e lavoro per alunni e insegnanti, segno di una rinnovata attenzione da parte della nostra amministrazione per le manutenzioni e il decoro di quei luoghi come le scuole dove bambini e ragazzi trascorrono gran parte della propria giornata».
Sono state candidate 7 scuole per interventi di adeguamento antincendio che prevedono la realizzazione di pareti, contropareti e porte tagliafuoco e, dove necessario, anche vie di esodo protette. Si tratta di: scuola primaria Pietro Thouar, via Airaghi 9 (Municipio Ponente, 130.000 euro); scuola Primaria San Paolo, via Cabrini 2 (Municipio Centro Est, 200.000 euro); scuola Duca degli Abruzzi, via Centurione 19 (Municipio Centro Est, 130.000 euro); scuola primaria Andersen e Secondaria Lucarno, via Mogadiscio 67 (Municipio Media Valbisagno, 130.000 euro); scuola primaria Mario Mazza, via Napoli 60 (Municipio Centro Est, 130.000 euro); scuola Don Orengo Piazza Cellini (Municipio Valpolcevera, 300.000 euro).
Tre, invece, le scuole candidate per interventi di messa in sicurezza e per l’abbattimento barriere architettoniche che prevedono opere per la salvaguardia del patrimonio edilizio e per la messa a norma, dal punto di vista dell’accessibilità, con abbattimento di barriere architettoniche. Gli istituti scolastici interessati sono: scuola primaria XXV e Secondaria Borzoli, via Muscola 23 (Municipio Medio Ponente, 200.000 euro); scuola Don Bosco, via Coronata 48 (municipio Medio Ponente, 200.000 euro); scuola Vernazza via Vittorino Era 1B (Municipio Levante, 200.000 euro).

