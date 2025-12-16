Genova, il terminal PSA chiude per il vento: caos traffico in autostrada e sull’Aurelia

Il forte vento che sta soffiando su Genova ha provocato la chiusura e terminal PSA. Le conseguenze sono state devastanti sulla viabilità cittadina con code sia in autostrada che sull’Aurelia. Sulla A10 sono segnalati 6 km di coda tra Arenzano e Genova Pra’, coda anche sul tratto opposto per 9 km e code si segnalano sulla A26 tra Masone e il bivio dell’A26.
