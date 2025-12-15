Sarà Sanremo, Angelica Bove e Nicolò Filippucci approdano all’Ariston

Angelica Bove e Nicolò Filippucci sono i due vincitori che accederanno alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 e approdano sul palco dell’Ariston nella categoria “Giovani” dal 24 al 28 febbraio 2026. Entrambi sono due prodotti dei talenti: Amici e XFactor. A questi ultimi si aggiungono due cantanti di Area Sanremo: Mazzariello, Blind & El ma e Soniko. La vittoria è stata sancita dal voto della giuria composta da: Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

