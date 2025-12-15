Cultura e Spettacoli Imperia e provincia In Primo Piano Musica

Sarà Sanremo, Angelica Bove e Nicolò Filippucci approdano all’Ariston

Posted on Author Redazione Comment(0)

Angelica Bove e Nicolò Filippucci sono i due vincitori che accederanno alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 e approdano sul palco dell’Ariston nella categoria “Giovani” dal 24 al 28 febbraio 2026. Entrambi sono due prodotti dei talenti: Amici e XFactor.  A questi ultimi si aggiungono due cantanti di Area Sanremo: Mazzariello, Blind & El ma e Soniko. La vittoria è stata sancita dal voto della giuria composta da:  Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
In Primo Piano Savona Sport

Domenica c'è Savona-Ponsacco: Tabbiani: " Il Ponsacco è una delle squadre che più di tutte ha fatto bene"

Posted on Author Redazione

Savona.  “Il Ponsacco è una delle squadre che più di tutte ha fatto bene con 7 punti conquistati in tre gare, corrono molto e giocano con molta tenacia su tutti i palloni, abbiamo rivisto le gare precedenti per capire come affrontarli. Dovremo cambiare qualcosina ma ho una rosa ampia che mi permette di far rendere […]
In Primo Piano

Caos nei Pronto Soccorso. Renato Giusto: "Torniamo agli ambulatori per codici bianchi con visite gratuite"

Posted on Author Redazione

Savona. “Sull’intasamento e il presunto caos nei pronto soccorso liguri e savonesi in particolare si stanno dicendo da più parti, specie da una politica spesso distante e insensibile alle problematiche di settore ma anche poco informata sulle reali problematiche in campo, un mucchio di falsità e di sciocchezze”. Il presidente emerito dell’ordine dei medici e […]
Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

Un ligure su 4 è fumatore

Posted on Author Redazione

Un ligure su quattro è fumatore di sigarette tradizionali ed è in aumento il ‘policonsumo’ provocato dalla diffusione delle sigarette elettroniche in particolare tra i giovani. Lo rileva in occasione della Giornata mondiale senza tabacco il sistema ‘Passi’ dell’Istituto superiore di sanità (Iss) secondo cui il 24.2% dei liguri nel biennio 2023-2024 ha fumato 100 […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *