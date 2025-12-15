Ronco Scrivia, 5 persone in codice rosso in ospedale per sospetta intossicazione da monossido di carbonio

Cinque persone, tra cui tre bambini, sono rimaste intossicate nella loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i nuclei NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico), per ricostruire le cause del fatto. Si ipotizza una fuga di monossido di carbonio. Il bilancio è di 5 persone trasferite in codice rosso in ospedale.
Articoli correlati
Emergenza ambientale alla foce del torrente Letimbro a Savona
Savona. Nei giorni scorsi si è verificata un’emergenza ambientale alla foce del torrente Letimbro a Savona. Le scarse piogge hanno dilavato piazze, strade e palazzi, raccogliendo e concentrando tutta la sporcizia e le relative sostanze inquinanti depositate in molti mesi; questa “bomba” chimica è finita nel torrente andando ad accumularsi nei laghi alla foce senza […]
Savona, ruba capi di abbigliamento in un negozio: arrestato 24 enne
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato un 24enne di origine straniera, che si era appena impossessato di alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 400 euro all’interno di un noto esercizio commerciale in pieno centro cittadino. I militari, allertati da un cittadino che aveva visto il 24enne allontanarsi […]
Scoperta frode di oltre un milione nel settore degli pneumatici: segnalati amministratori di società filtro savonesi
Durante un’indagine della Guardia di Finanza di Clusone (Bergamo) riguardante due società’ nel settore degli pneumatici per autoveicoli è stato scoperto l’emissione di fatture inesistenti per un totale maggiore al milione di euro. Alla fine delle indagini, che hanno interessato specialmente alcuni documenti di acquisto di merce inesistente da parte di alcune società, i finanzieri hanno […]