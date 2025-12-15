Economia Genova

Regione Liguria,chiusa la seconda finestra del bando rinnovabili enti locali. 18 amministrazioni pronte a investire più di 7 milioni

Posted on

“Diciotto enti locali sono pronti a investire in Liguria più di 7 milioni di euro in rinnovabili”. A dirlo sono l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana alla chiusura della seconda finestra da 2,2 milioni del bando dedicato agli enti pubblici, rientrante nell’azione 2.2.2 della Programmazione FESR 2021-2027.

“L’ennesimo importante risultato, in termini di partecipazione, che dimostra la necessità di accompagnare i Comuni, specie i piccoli, in investimenti che possano abbattere i consumi energetici negli edifici pubblici, ridurre i costi e migliorare la produzione. Regione Liguria lo sta facendo ed è pronta a proseguire in questo impegno anche con il nuovo anno – sottolineano Ripamonti e Piana -. Complessivamente, tra prima e seconda finestra, abbiamo suscitato con questo bando l’interesse di 35 amministrazioni per una richiesta di contributo di circa 13 milioni di euro”.

Per essere ritenuti ammissibili i progetti devono prevedere investimenti di almeno 100 mila euro e garantire una potenza di produzione di energia rinnovabile pari almeno a 100 kW. L’agevolazione regionale consiste in un contributo a fondo perduto a copertura del 70% delle spese sostenute. Tale importo è elevato all’80% nel caso il richiedente sia un Comune con meno di 2 mila abitanti, fino al 100% nel caso il Comune rientri in una delle otto Aree Interne riconosciute da Regione Liguria (Valli dell’Antola e del Tigullio, Beigua Sol, Val di Vara, Valle Arroscia, Imperiese, Val Fontanabuona, Bormida Ligure e Valle Scrivia).

