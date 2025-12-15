Attualità La Spezia e provincia

La Spezia, Navetta gratuita dai parcheggi di interscambio

Posted on Author Redazione Comment(0)

 Il Comune della Spezia, per agevolare i cittadini e i visitatori nello shopping natalizio e favorire una mobilità più sostenibile, ha deciso di estendere il servizio gratuito di bus navetta dai parcheggi di interscambio Palapark e Darmipark al centro città.

Attualmente il servizio è attivo dal lunedì al sabato, ma in occasione delle festività sarà disponibile anche tutte le domeniche sino al 6 gennaio 2026. La domenica e il 6 gennaio, il servizio sarà attivo dalle 9:00 alle 20:00, con corse ogni 30 minuti mentre negli altri giorni manterrà il consueto orario (7:00/20:00). Le navette garantiranno il collegamento dai parcheggi Palapark e Darmipark fino al cuore della città.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “In occasione delle festività natalizie ampliamo il servizio navetta per garantire ai cittadini, ai turisti e alle famiglie la possibilità di spostarsi in città in modo più comodo, proprio nel periodo in cui il centro storico è più vivo e frequentato. Un’iniziativa che abbiamo deciso di introdurre anche per sostenere il commercio in un momento particolarmente importante dell’anno”.

I percorsi previsti includono le principali direttrici urbane: da Piazzale Pozzoli, presso il Palazzetto dello Sport, lungo via Carducci, piazza Dante, piazza Verdi, via Chiodo, viale Amendola, corso Cavour, Due Giugno, via Nazario Sauro e via XV Giugno fino a piazza d’Armi; il percorso inverso partirà da piazza d’Armi e toccherà via XV Giugno, via Nazario Sauro, Due Giugno, piazza Brin, Corso Cavour, via Gramsci, via Chiodo, piazza Verdi, via XXIV Maggio, Viale Italia e via Carducci, per tornare a Piazzale Pozzoli.

Questa iniziativa rientra nelle misure adottate dall’Amministrazione per rendere più comodi gli spostamenti verso il centro durante il periodo natalizio, riducendo il traffico e incentivando l’uso dei parcheggi di interscambio.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità In Primo Piano

Aerei, oggi sciopero aeroporti dalle 14 alle 18

Posted on Author Redazione

Aeroporti nel caos oggi. Si fermano i controllori di volo. Filt Cgil e Uiltrasporti hanno confermato lo sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink. Anche altre compagnie low cost, come Easyjet e Volotea hanno chiamato alla mobilitazione, programmata […]
La Spezia e provincia Sport

Calcio, Spezia: Pio Esposito torna con la maglia delle aquile

Posted on Author Redazione

Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale, le prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Pio Esposito. Classe 2005, dotato di grande fisicità e istinto del gol, Esposito ritorna dunque nel Golfo dei Poeti dopo le 38 presenze condite da tre reti della scorsa stagione, la prima vissuta da professionista. Informazioni sull'autore del post Redazione […]
Attualità In Primo Piano

Il sindaco di Bergeggi: "Giuste le multe ai turisti incivili"

Posted on Author Redazione

Bergeggi. Multe e villeggianti. Il sindaco di Bergeggi, Roberto Arboscello, difende i vigili urbani e stigmatizza il comportamento incivile di tanti turisti. Dice Arboscello: Questa volta gioco di anticipo, prevedendo le usuali polemiche stagionali sul trattamento riservato ai turisti da parte dei comuni rivieraschi. Questa mattina, e alle ore 12, ho percorso tutta l’Aurelia nel […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *