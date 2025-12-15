La Spezia, Navetta gratuita dai parcheggi di interscambio

Il Comune della Spezia, per agevolare i cittadini e i visitatori nello shopping natalizio e favorire una mobilità più sostenibile, ha deciso di estendere il servizio gratuito di bus navetta dai parcheggi di interscambio Palapark e Darmipark al centro città.

Attualmente il servizio è attivo dal lunedì al sabato, ma in occasione delle festività sarà disponibile anche tutte le domeniche sino al 6 gennaio 2026. La domenica e il 6 gennaio, il servizio sarà attivo dalle 9:00 alle 20:00, con corse ogni 30 minuti mentre negli altri giorni manterrà il consueto orario (7:00/20:00). Le navette garantiranno il collegamento dai parcheggi Palapark e Darmipark fino al cuore della città.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “In occasione delle festività natalizie ampliamo il servizio navetta per garantire ai cittadini, ai turisti e alle famiglie la possibilità di spostarsi in città in modo più comodo, proprio nel periodo in cui il centro storico è più vivo e frequentato. Un’iniziativa che abbiamo deciso di introdurre anche per sostenere il commercio in un momento particolarmente importante dell’anno”.

I percorsi previsti includono le principali direttrici urbane: da Piazzale Pozzoli, presso il Palazzetto dello Sport, lungo via Carducci, piazza Dante, piazza Verdi, via Chiodo, viale Amendola, corso Cavour, Due Giugno, via Nazario Sauro e via XV Giugno fino a piazza d’Armi; il percorso inverso partirà da piazza d’Armi e toccherà via XV Giugno, via Nazario Sauro, Due Giugno, piazza Brin, Corso Cavour, via Gramsci, via Chiodo, piazza Verdi, via XXIV Maggio, Viale Italia e via Carducci, per tornare a Piazzale Pozzoli.

Questa iniziativa rientra nelle misure adottate dall’Amministrazione per rendere più comodi gli spostamenti verso il centro durante il periodo natalizio, riducendo il traffico e incentivando l’uso dei parcheggi di interscambio.

