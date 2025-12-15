Attualità Genova

Genova, conclusi gli scavi del Padiglione Zero del nuovo Gaslini

l nuovo Gaslini prende forma. Si sono conclusi gli scavi del Padiglione Zero e da oggi il nuovo monoblocco inizia a salire: un piano ogni 45 giorni.
“Stiamo realizzando un ospedale pensato per il futuro: più moderno, più funzionale, capace di integrare cura, ricerca e innovazione. Un investimento importante che rafforza il ruolo del Gaslini come punto di riferimento nazionale per la sanità pediatrica.
Investire qui significa investire nella qualità delle cure per i bambini e nel futuro della nostra sanità. La Liguria dimostra, ancora una volta, di saper trasformare le scelte in risultati concreti”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

