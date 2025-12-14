Attualità Genova

Regione Liguria, lanciata la nuova iniziativa RiGenerazioni per favorire l’inserimento lavorativo nei territori più periferici

La Regione Liguria lancia RiGenerazioni, una nuova iniziativa di formazione finanziata con 4 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. La misura, inserita nella programmazione 2025 all’interno dei piani integrati per l’entroterra, punta a favorire l’inserimento lavorativo nei territori più periferici.

Il bando, aperto dal 15 gennaio al 17 marzo 2026, è rivolto a persone disoccupate o inattive, maggiorenni e residenti o domiciliate in Liguria. A candidare i progetti saranno partenariati composti da un massimo di cinque soggetti, che dovranno includere obbligatoriamente almeno un Comune ligure non costiero, un organismo formativo accreditato e un soggetto accreditato per i servizi al lavoro (eventualmente coincidente con l’organismo formativo, se in possesso di entrambi gli accreditamenti).

“Saranno selezionate le proposte più capaci di rivitalizzare i territori, in particolare quelli più periferici, attraverso percorsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari o work experience, per avvicinare concretamente i destinatari a nuove opportunità occupazionali – spiegano l’assessore alla Formazione Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola –. I progetti dovranno nascere da un’idea forte di sviluppo, legata alle esigenze e alle potenzialità di crescita locale”.

Data la forte impronta territoriale dell’iniziativa, ai Comuni coinvolti nei partenariati sarà attribuito un ruolo operativo nella progettazione e nell’attuazione degli interventi. Sono inoltre previste azioni di affiancamento alla formazione e ai tirocini, per migliorare il coinvolgimento dei destinatari e il coordinamento con i soggetti – pubblici o privati – che possono contribuire a massimizzare l’impatto delle iniziative.

“RiGenerazioni – aggiungono gli assessori – punta a sostenere al tempo stesso cittadini e territori, promuovendo nuova occupazione e contrastando lo spopolamento dell’entroterra”.

L’iniziativa prende avvio dalla programmazione deliberata dalla Giunta regionale nel gennaio 2025, seguita da un’indagine territoriale condotta con Anci Liguria e da una serie di incontri con Comuni e stakeholder. Il bando è gestito da ALFA, l’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento. Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura online attraverso la piattaforma Open/golfo.

