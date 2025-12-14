Attualità Savona

Prodotti a km Zero nelle cucine degli stabilimenti balneari savonesi

Prodotti genuini, filiera corta e servizi dedicati al mondo della ristorazione balneare: nasce con questo obiettivo la nuova partnership tra Coldiretti Savona e il Consorzio Obiettivo Spiagge, che da quest’anno collaboreranno per creare un canale diretto tra le aziende agricole del territorio e gli stabilimenti balneari savonesi interessati a offrire ai propri clienti piatti preparati con materie prime locali.

La collaborazione prevede la fornitura di prodotti agroalimentari a km zero e di stagione, provenienti dagli agricoltori di Coldiretti Savona e destinati alle cucine professionali dei lido e delle loro attività di ristorazione. Ortaggi freschi, basilico, pesto, oli, vini, conserve, frutta, formaggi e specialità locali potranno così arrivare “dalla terra alla tavola” senza passaggi intermedi, garantendo qualità, tracciabilità e un forte legame con il territorio.

“Per gli stabilimenti balneari”, afferma Marcello Grenna, presidente Coldiretti Savona, “la ristorazione è sempre più un elemento cruciale dell’offerta turistica. Mettere a disposizione prodotti locali significa offrire piatti autentici, valorizzare le eccellenze agricole del territorio e rendere ancora più forte l’identità della nostra costa.”

Una collaborazione, questa, che non si limita alla fornitura dei prodotti: Coldiretti Savona lavorerà insieme al Consorzio Obiettivo Spiagge anche nella realizzazione di eventi e iniziative sulle spiagge, con l’obiettivo di promuovere l’uso dei prodotti locali e valorizzare le eccellenze del territorio. Le attività saranno sempre pensate per far conoscere e apprezzare le materie prime agricole savonesi e per rafforzare il legame tra agricoltura, turismo e ristorazione.

“Il turismo balneare”, spiega Antonio Ciotta, direttore di Coldiretti Savona, “ha bisogno di proposte concrete e autentiche. Questa collaborazione permette di valorizzare le imprese agricole e gli stabilimenti balneari nel loro insieme, attraverso iniziative in cui i prodotti del territorio siano protagonisti e la qualità dei piatti locali possa essere scoperta sia dai cittadini che dai turisti.”

Grazie alla nuova partnership, Coldiretti Savona e il Consorzio Obiettivo Spiagge puntano a rafforzare la filiera corta, trasparente e sostenibile, offrendo agli stabilimenti balneari piatti autentici e valorizzando l’identità gastronomica savonese, in modo semplice, diretto e vicino al territorio.

