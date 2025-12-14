Genova, tafferugli davanti allo stadio tra tifosi genoani e interisti: due agenti di Polizia feriti

Pre partita carico di tensione a Genova dove tifosi genoani e tifosi interisti hanno dato vita a scontri nella zona dello stadio, Lanci di fumogeni e danneggiamenti ai mezzi parcheggiati con le fiamme che si sono sviluppate e che hanno avvolto un’auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.Gli scontri sono scoppiati all’arrivo dei pullman dei tifosi dell’Inter che sarebbero arrivati, secondo la ricostruzione di alcuni testimoni presenti, lanciando bombe carta proprio dai pullman su cui viaggiavano. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno separato le due tifoserie. Il bilancio è di alcuni agenti feriti.

