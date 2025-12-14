Genova, lite tra clochard: un accoltellato

Lite tra clochard la scorsa notte a Genova. La lite si è conclusa con l’accoltellamento di uno dei due, un senza fissa dimora straniero di 41 anni aggredito da uno di 35. Sul posto è intervenuta l’ambulanza e la Polizia per i rilievi del caso.
A7 – Tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/09/2020 al giorno 09/09/2020 per lavori Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto. A10 – Tratto Chiuso tra Varazze e Arenzano dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/09/2020 al giorno 09/09/2020 per lavori Entrata consigliata […]
Causato da un corto circuito Intervento congiunto dei Vigili del fuoco e della Guardia Costiera questo pomeriggio in porto a Savona a causa di un principio di incendio che ha interessato una barca a vela. Il rogo, causato da un corto circuito, è stato velocemente spento senza conseguenze.
Laigueglia. L’Amministrazione comunale rende noto che sono stati ultimati i lavori per l’implementazione dell’esistente barriera per il ripopolamento ittico sul fondale marino, posizionando 5 gruppi di manufatti in calcestruzzo aggregati con funi d’acciaio, nello specchio acqueo antistante il territorio comunale, al di fuori dell’area SIC (Sito di Interesse Comunitario). L’intervento, realizzato dal Comune di Laigueglia […]