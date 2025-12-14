Genova, dal 17 dicembre la Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi

La magia del Natale è pronta per conquistare anche l’atrio di Palazzo Tursi: dal 17 al 24 dicembre sarà allestita la Casa di Babbo Natale, proprio nel luogo che rappresenta il cuore della città e che è anche un Palazzo dei Rolli. È aperta tutti i pomeriggi e, sabato 20 e domenica 21, è prevista l’apertura straordinaria già dal mattino. L’ingresso è gratuito per tutti.

L’iniziativa prende vita con una moltitudine di attività dedicate alle famiglie, ai bambini e ai visitatori: laboratori creativi per la scrittura delle letterine a Babbo Natale, la decorazione di gustosi biscotti e la realizzazione di addobbi natalizi.

