Calcio, Inter troppo forte ma il Genoa non sfigura: finisce 1-2

L’occasione era troppo grande per farsela sfuggire. Con un successo, l’Inter sarebbe diventata la nuova capolista della Serie A superando in un colpo Milan e Napoli e così e stato anche se il Genoa non è stato un avversario malleabile e comodo soprattutto nel secondo tempo quando l’Inter ha visto dimezzarsi il vantaggio e i rossoblu crescere alla distanza. La squadra di De Rossi, alla sua prima sconfitta come allenatore del Grifone, resta appena sopra la zona retrocessione, le vittorie del Lecce e soprattutto del Verona guastano i piani dei liguri che vedono il distacco dalla terz’ultima ridursi di una lunghezza: da 3 a 2 punti. I primi 5′ sono di marca genoana ma l’Inter al primo affondo fa subito vedere di che pasta è fatta e passa in vantaggio con Bisseck che calcia con non troppa convinzione ma riesce ad insaccare sul primo palo, complice un Leali poco attento nella circostanza. Il goal pesa tantissimo sul morale delle due squadre, l’Inter prende il largo e il Genoa arranca un po’. Sempre nel primo tempo, Esposito calcia verso Martinez al termine di un’azione di grande qualità da parte dell’Inter, il portiere genoano respinge con i pugni. Al 38′ la netta superiorità interista si concretizza con lo splendido goal di Lautaro che scambia con Sucic e lascia partire un tiro che batte imparabilmente Leali. Nella ripresa il Genoa ha una fiammata che porta alla rete dell’1-2 al 68′ in contropiede con Vitinha che evita anche il portiere e va in rete. L’Inter dimostra nel momenti peggiore per lei la grande solidità e personalità e continua ad attaccare e ad andare vicina alla rete dell’1-3 con Thuram che di testa chiama Leali alla deviazione decisiva: è l’87’. Non succede altro.

Genoa-Inter 1-2

Reti: 5′ Bisseck (I); 38′ Lautaro (I); 68′ Vitinha (G)

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa (89′ Cornet), Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup (78′ Gronbaek), Ellertsson (89′ Carboni), Martin; Colombo (58′ Ekuban), Vitinha (78′ Ekhator). All. De Rossi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski (90′ De Vrij), Sucic (74′ Mkhitarian), Carlos Augusto; Lautaro (84′ Diouf), P. Esposito (74′ Thuram). All. Chivu

Arbitro Doveri, assistenti Rossi e Bercigli, quarto uomo Fourneau; Var Camplone, Avar Abisso

