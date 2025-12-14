Calcio, a Carrara sfida della paura tra Carrarese ed Entella

Allo stadio “Dei Marmi” andrà in scena il match tra le squadre maggiormente in difficoltà in questo momento. La Carrarese con 2 punti in 6 gare è precipitata al limite della zona play out dopo un buon inizio di stagione, l’Entella dopo la sconfitta con lo Spezia ha visto interrompersi il lungo periodo di imbattibilità casalinga che durava dallo scorso campionato di Serie C. In palio punti necessari per allontanarsi dalla zona rossa della classifica che si è allargata ad altre squadre. La squadra toscana ha incassato ben 8 reti nelle ultime due gare e in casa non vince da ottobre quando in rimonta superò il Venezia 3-2. Male la difesa con ben 24 reti subite, è tra le peggiori della cadetteria. In trasferta l’Entella ha portato a casa la miseria di 2 punti, peggior rendimento esterno della Serie B insieme alla Sampdoria, la squadra chiavarese non vince una partita dall1-0 casalingo all’Empoli.
