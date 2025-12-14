Cairo Montenotte Celle Ligure Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano Sport Vado Ligure

Calcio, risultati e classifiche dopo le gare del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 15° GIORNATA

Lecce-Pisa 0-1

Torino-Cremonese 1-0

Parma-Lazio 0-1

Atalanta-Cagliari 2-1

Milan-Sassuolo 2-2

Fiorentina-Verona 1-2

Udinese-Napoli 1-0

Genoa-Inter 0-1

Bologna-Juventus ore 20.45

Roma-Como lunedì ore 20.45

CLASSIFICA  Inter 33; Milan 32; Napoli 31; Roma 27; Bologna 25; Como 24; Juventus 23; Lazio 22; Sassuolo, Udinese 21; Cremonese 20; Atalanta 19; Torino 17; Lecce 16; Genoa, Cagliari, Parma 14; Verona 12; Pisa 10; Fiorentina 6

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 16° GIORNATA

Palermo-Sampdoria 1-0

Juve Stabia-Emoli 2-0

Reggiana-Padova 1-2

Spezia-;Modena 0-2

Sud Tirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0

Catanzaro-Avellino 1-0

Cesena-Mantova 3-2

Carrarese-Entella 3-1

Pescara-Frosinone 1-1

CLASSIFICA Frosinone, Monza 31; Cesena 30; Venezia, Palermo, Modena 29; Catanzaro 25; Juve Stabia 22; PAdova 21; Empoli, Reggiana, Avellino 20; Carrarese 19; Bari 16; Sud Tirol, Entella 15; Spezia, Mantova 14; Sampdoria 13; Pescara 11.

SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 16° GIORNATA

Club Milano-Sanremese 0-0

Gozzano-Biellese 0-4

Lavagnese-Chisola 0-1

Ligorna-Asti 3-1

Saluzzo-Varese 1-1

Sestri Levante- Celle V. 3-1

Valenzana-Cairese 0-0

Imperia-Derthona 0-1

Vado-Nova Romentino 6-0

CLASSIFICA Vado 38; Ligorna 37; Chisola 31; Sestri Levante, Varese 27; Saluzzo 26; Biellese, Derthona 23; Imperia, Valenzana 20; Lavagnese 19; Celle V. 17; Sanremese, Gozzano, Asti 16; Cairese 14; Club Milano 13; NovaRomentino 11

