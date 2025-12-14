Calcio, risultati e classifiche dopo le gare del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 15° GIORNATA
Lecce-Pisa 0-1
Torino-Cremonese 1-0
Parma-Lazio 0-1
Atalanta-Cagliari 2-1
Milan-Sassuolo 2-2
Fiorentina-Verona 1-2
Udinese-Napoli 1-0
Genoa-Inter 0-1
Bologna-Juventus ore 20.45
Roma-Como lunedì ore 20.45
CLASSIFICA Inter 33; Milan 32; Napoli 31; Roma 27; Bologna 25; Como 24; Juventus 23; Lazio 22; Sassuolo, Udinese 21; Cremonese 20; Atalanta 19; Torino 17; Lecce 16; Genoa, Cagliari, Parma 14; Verona 12; Pisa 10; Fiorentina 6
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 16° GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
Juve Stabia-Emoli 2-0
Reggiana-Padova 1-2
Spezia-;Modena 0-2
Sud Tirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
Catanzaro-Avellino 1-0
Cesena-Mantova 3-2
Carrarese-Entella 3-1
Pescara-Frosinone 1-1
CLASSIFICA Frosinone, Monza 31; Cesena 30; Venezia, Palermo, Modena 29; Catanzaro 25; Juve Stabia 22; PAdova 21; Empoli, Reggiana, Avellino 20; Carrarese 19; Bari 16; Sud Tirol, Entella 15; Spezia, Mantova 14; Sampdoria 13; Pescara 11.
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 16° GIORNATA
Club Milano-Sanremese 0-0
Gozzano-Biellese 0-4
Lavagnese-Chisola 0-1
Ligorna-Asti 3-1
Saluzzo-Varese 1-1
Sestri Levante- Celle V. 3-1
Valenzana-Cairese 0-0
Imperia-Derthona 0-1
Vado-Nova Romentino 6-0
CLASSIFICA Vado 38; Ligorna 37; Chisola 31; Sestri Levante, Varese 27; Saluzzo 26; Biellese, Derthona 23; Imperia, Valenzana 20; Lavagnese 19; Celle V. 17; Sanremese, Gozzano, Asti 16; Cairese 14; Club Milano 13; NovaRomentino 11