Treni, un convoglio ogni ora tra Genova e Milano; nuovi elettrotreni nel Ponente e nuovo sistema di vendita

Treno ogni ora tra Genova e Milano, nuovi elettrotreni in circolazione nel ponente ligure ed estensione del sistema di vendita veloce TAP&TAP. Queste le principali novità per i trasporti ferroviari liguri che saranno introdotte da Regione Liguria e Trenitalia tra domani, domenica 14 dicembre, e lunedì, 15 dicembre, in corrispondenza con il cambio orario invernale.
“Siamo di fronte a una volta storica per il trasporto ferroviario ligure – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Introduciamo infatti una serie di migliorie attese per anni da lavoratori, studenti e da tutti coloro che utilizzano il treno per spostarsi da e verso la nostra regione. Genova e le riviere di Levante e Ponente potranno avere, cosa mai successa prima, un collegamento orario con Milano con 30 treni al giorno e 20mila posti a disposizione. Il ponente ligure avrà altre tre coppie di treni nuovi che sostituiranno materiale più datato, per un totale di quattordici convogli di questo genere messi a disposizione dell’utenza, da novembre a oggi, grazie all’adeguamento elettrico, finanziato con 4,5 milioni di euro dalla Regione Liguria, di due dei sette binari della stazione ferroviaria di Ventimiglia. Avevamo poi promesso un’estensione del sistema TAP&TAP di Trenitalia, fino a Genova, entro il 2025 e così sarà a partire da lunedì – proseguono Bucci e Scajola -. Questo strumento, introdotto a settembre tra Ventimiglia e Savona da Trenitalia, consente un ammodernamento significativo e garantisce maggiore velocità e comodità nell’utilizzo del treno. Ai lavori infrastrutturali, che stanno interessando tutta la regione, affianchiamo dunque novità costanti in termini di programmazione e ammodernamento in collaborazione con Trenitalia e in sinergia con le associazioni dei consumatori e i comitati dei pendolari”.
In particolare, sulla linea Genova – Milano inizieranno a circolare 14 treni in più al giorno, per un totale di 30, con il coinvolgimento di cinque stazioni nel nodo milanese: Centrale, Lambrate, Rogoredo, Forlanini e Greco Pirelli, saranno raddoppiati i posti offerti e verrà ampliata la fascia oraria di circolazione tra Liguria e Lombardia dalle 5.36 del mattino alle 22.05 della sera. A ponente verranno inserite tre coppie di treni Pop di ultima generazione sulla linea Torino-Ventimiglia in collaborazione con Regione Piemonte. I sei convogli andranno a sostituire materiale rotabile più datato migliorando così comfort e affidabilità dei viaggi da e verso il ponente ligure. Dopo l’introduzione sulla tratta Ventimiglia-Savona sarà inoltre attivo da lunedì, 15 dicembre, anche tra Savona e Genova il sistema di vendita veloce, semplice, comodo e conveniente TAP&TAP predisposto da Trenitalia. L’utenza potrà così acquistare il proprio biglietto smaterializzato effettuando un facile passaggio, tap, con la propria carta di pagamento alle validatrici nella stazione di partenza ed effettuarne un secondo, tap, nella stazione di arrivo. La metodologia sarà valida per tutti i treni regionali e l’operazione potrà essere effettuata in tutte le stazioni ferroviarie tra Ventimiglia e Genova. Il sistema sarà in grado di applicare automaticamente la migliore tariffa possibile anche nel caso in cui un utente raggiunga con singoli viaggi i costi previsti dagli abbonamenti settimanali o mensili.

