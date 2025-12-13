Operaio trovato morto sul camioncino di servizio sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla

Un operaio di circa 40 anni, dipendente di una ditta appaltatrice per Autostrade per l’Italia, è stato trovato morto all’interno di un camioncino di servizio in un’area di cantiere sull’autostrada A7, nel tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla. A rinvenire il corpo, un collega che lo ha trovato in arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie della polizia stradale, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Si ipotizza un decesso dovuto ad un malore. In corso le indagini.

Informazioni sull'autore del post