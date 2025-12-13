La Spezia, stranieri espulso per violenza su minore

La Prefettura della Spezia ha espulso dal territorio italiano un cittadino straniero con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetto o armi atti a offendere e condannato per violenza sessuale su minore, corruzione di minorenne e pornografia minorile.
Si tratta del secondo decreto di espulsione comminato nelle ultime 48 ore. In precedenza un altro uomo era stato oggetto dello stesso provvedimento a seguito di una condanna definitiva per falsa attestazione della propria identità personale.