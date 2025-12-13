Attraccherà lunedì 15 dicembre nel porto di La Spezia, la Sea Watch 5, la nave Ong che nei giorni scorsi ha salvato 69 persone nel Mediterraneo. I migranti verranno fatti sbarcare e saranno smistati sul territorio nazionale, una piccola parte resterà in Liguria.
