Redazione

Articoli correlati
Cronaca

A10, smottamento tra Genova Prà e Genova Aeroporto: disagi al traffico

Posted on Author Redazione

Segnalati 6 km di coda. Disagi al traffico sulla A10 tra le uscite di Genova Pegli e Genova Aeroporto a causa di uno smottamento che si è verificato poco prima dell’uscita di Genova Aeroporto. Inevitabili disagi al traffico che procede su una corsia dopo un breve periodo di chiusura. Segnalati 6 km di coda. Informazioni […]
In Primo Piano Sport

"Satura Lanx" domenica ricorderà la figura di Beppe Viola

Posted on Author Redazione

Savona. “Satura Lanx”, nella puntata in programma domenica alle 14 declinerà il tema “viola”. Nel corso della rubrica una bella intervista al giornalista Mediaset Giorgio Terruzzi ricorderà la figura del grande Beppe Viola a 34 anni dalla morte. Giornalista, scrittore, sceneggiatore e paroliere, Viola portò freschezza, ironia, originalità e fantasia nel linguaggio giornalistico a trecentosessanta gradi. […]
Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, a fuoco alloggio: 8 persone intossicate e una palazzina sfollata

Posted on Author Redazione

Intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio che ha distrutto un alloggio nel quartiere genovese di Cornigliano. Sfollato l’intero edificio a causa del fumo.Sono 8 le persone trasferite in codice giallo al “Villa Scassi” in codice giallo. Ustionato invece un pitbull. I vigili del fuoco hanno spento il rogo in poco tempo, presenti […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *