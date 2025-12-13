La Spezia e provincia Sport

Calcio, lo Spezia torna nei ranghi: il Modena passeggia al “Picco”: 0-2

Non fu vera gloria. Le vittorie contro Sampdoria ed Entella, ancorchè determinanti per lasciare l’ultimo posto in classica, non hanno significato nessuna svolta in classifica perchè contro il Modena, la squadra di Donadoni ha disputato la peggiore partita degli ultimi anni: surclassata in ogni zona del campo, calpestata nel gioco, nella velocità, nell’intensità da un avversario che sembrava aver finito la benzina dopo le due sconfitte consecutive contro Cesena e Catanzaro. E invece ad aver già finito il carburante è stato proprio lo Spezia battuto 2-0 in casa al termine di una partita in cui la squadra ligure avrebbe potuto incassare almeno 5 reti. A fine match il Modena avrà concluso qualcosa come 27 volte verso la porta spezzina contro i 7 tiri appena delle Aquile sul fronte opposto. La partita per i padroni di casa si mette male già dopo soli 5′ quando Nieling sugli sviluppi di un corner trova lo 0-1. Lo Spezia non reagisce e gli ospiti creano palle goal a ripetizione che non vengono concretizzate solo per sfortuna: la squadra di Sottil colpisce 3 legni e trova un Mascardi decisivo in almeno 4-5 occasioni. La squadra emiliana ha dovuto aspettare il 90′ per raccogliere il meritato 0-2 con Gliozzi che da pochi passi batte Mascardi.

Spezia – Modena: 0-2;

Reti: 6′ Nieling (M), 90′ Gliozzi (M);

Ammoniti: 25′ Jack (S), 37′ Pyyhtia (M), 69′ Jack (S), 92′ Tonoli (M), 95′ Zampano (M), 97′ Esposito (S), 97′ Magnino (M);

Espulsi: 69′ Jack (S);

SPEZIA (3-5-2): Mascardi, Mateju, Wisniewski, Jack, Candela, Kouda (73′ Hristov), Nagy (61′ Candelari), Bandinelli, Beruatto (86′ Esposito), Vlahovic (73′ Di Serio), Artistico (86′ Soleri).

MODENA (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku, Santoro (87′ Magnino), Gerli, Pyyhtia (68′ Sersanti), Zampano, Massolin (75′ Defrel), Mendes (87′ Gliozzi).

